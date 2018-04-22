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台股Q2新興科技看佳 留意美股財報與升息

發稿時間：2018/04/22 11:49

最新更新：2018/04/22 11:49

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）美股收黑，台積電ADR和蘋果股價下挫。觀察第2季國際股市，法人指出需觀察美科技股財報和歐盟升息速度，台股留意新興科技應用，中長期趨勢正向看待。

美股21日收黑，投資人對升息和科技大廠蘋果（Apple）展望感到憂心。道瓊工業指數終場下跌201.95點，收在24462.94點；標準普爾500指數下跌22.99點，收在2670.14點。以科技股為主的那斯達克指數下跌91.930點，收在7146.126點。

台積電美國存託憑證（ADR）下挫1.47%，收在38.95美元，蘋果股價下挫4.1%，收在165.72美元。

台股20日受到台積電重挫逾6%影響，加權股價指數終場收在10779.38點，下跌191.84點，跌幅1.75%，成交值新台幣1553.36億元，失守短期均線和半年線，三大法人合計賣超219.77億元，上週週線下跌186點。

觀察第2季國際股市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美股進入超級財報週，美股財報對台股最具體影響來自產業鏈的交互確認，尤其是科技股，以及市場對重要企業財報數字的反應。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，資金緊縮速度可能加速，第2季需留意歐盟跟進升息的進度，指數行情將在上述兩大方向拉鋸中前進根據歷史經驗，震盪波動難免，相對穩健的個股族群會是盤勢主流。

展望台股第2季表現，廖哲宏表示，台股半年線仍是重要支撐，台股後市應該關注後手機時代的成長契機，並不特別擔心多頭行情就此結束，但需觀察美中貿易戰與兩岸政治關係因素。

陳奕豪指出，美中貿易戰短期對盤勢仍有不定期干擾，整體氛圍科技股轉趨保守，後續是否影響到實質基本面仍待觀察。

從市場趨勢來看，廖哲宏指出，智慧型手機已逐漸進入高原期，汽車電子、物聯網及人工智慧相關應用，正逐漸崛起，儘管重要企業法說展望下修，仍然維持成長態勢。此外，看好自動化、消費需求轉型、電子業上游、高速傳輸與特殊應用晶片（ASIC）需求發展。

陳奕豪分析，今年上半年科技趨勢明顯，終端產品進入成熟，高成長不易，不過半導體應用擴大，汽車電子、電動車、工業自動化、人工智慧、雲端運算等趨勢穩定往上，中長期趨勢仍是落在科技新興產業上，利空消除後仍有反彈機會。

廖哲宏表示，手機成長熄火，新應用陸續接棒，從近期矽晶圓及被動元件仍持續供不應求的狀況來看，整體科技產業需求動能不弱。科技產業逐漸進入旺季，預期企業的營收與獲利動能，將逐漸加溫。（編輯：蘇志宗）1070422

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