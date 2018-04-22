美中貿易齟齬 歐盟稱不選邊站

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）歐盟經濟事務執委今天表示，歐盟不會在美中之間的貿易爭端選邊站。針對美方的鋼鋁關稅，他也表示歐盟的暫時豁免，應該轉為永久豁免。



路透社報導，歐盟經濟事務執委莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）表示，國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）本週在華盛頓舉行會議時，他們在場邊與美國官員商議的主要議題之一就是貿易。



莫斯柯維奇告訴路透社，他見了美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）、聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）等人。



他在訪談時表示：「貿易戰和所有戰爭一樣，具有破壞性。我們得在目前論戰中找到安全的著陸點。這代表我們首先得找出美國和歐盟間…從暫時豁免轉為永久豁免的方法。」



他說：「本著具建設性的精神，我們正積極與美國朋友們磋商，相信我們將在5月1日前達成這個決定。」上述日期是歐盟獲暫時豁免的截止期限。



美國總統川普為制衡他所謂的「不公平國際競爭」，上月對進口鋼鋁分別祭出25%和10%關稅，點燃歐盟怒火。許多國家後來獲得美方暫時豁免，包括部分歐盟成員國。



川普也宣布將對中國商品徵稅，引來北京的報復手段，加劇外界對全球貿易戰爆發的憂慮。



莫斯柯維奇表示，中國必須做出改革、展現貿易開放作為，並解決鋼鐵生產過剩的問題。但他也說，這些目標該透過世界貿易組織（WTO）來達成，而不是透過貿易戰。



他說，歐洲不會選擇支持美國或中國：「選擇一方立場，就意味我們進入對抗的氛圍，但那不是解決事情的方法。」（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070422