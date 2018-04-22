曾是名人下榻處 麗池拍賣傢俱金額破紀錄

（中央社巴黎21日綜合外電報導）艾德拍賣公司今天表示，曾是名人下榻處的巴黎麗池酒店，17日開始進行豪華傢俱拍賣，拍賣金額高達730萬歐元（約新台幣2億6435萬元），刷新飯店業者的世界紀錄。



法新社報導，這間飯店曾是文豪海明威、普魯斯特及時裝設計師可可‧香奈兒（Coco Chanel）的下榻住所。



麗池酒店（Hotel Ritz）拍賣出所有傢俱及裝飾品，包括海明威酒吧的吧檯椅、19世紀的浴缸、沙發及普魯斯特酒廊的豎琴，共1萬件。



艾德拍賣公司（Artcurial）表示，麗池酒店的傢俱拍賣金額高於世界其他的飯店。



巴黎克里雍酒店（hotel de Crillon）2013年舉行傢俱拍賣時，拍賣金額為590萬歐元，而雅典娜飯店（Plaza Athenee）則是140萬歐元。



4月17日至21日間，共有3400件傢俱供買家搶標，包括天鵝絨製的隔離線、窗簾束帶、地毯、床架、繡有麗池徽章的浴袍及拖鞋等物品。



一對桌布的起標價格約100歐元；用於裝飾大廳、手持大型青銅燭臺的一對女神雕像，則是1萬歐元起跳。



拍賣官塔揚（Francois Tajan）告訴法新社：「麗池突然掀起一陣狂熱，吸引全球買家。」（譯者：鍾佑貞/核稿：陳政一）1070422