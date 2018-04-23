台股指標有修正壓力 留意業績族群

（中央社記者吳家豪台北23日電）因投資人對美國升息和科技大廠蘋果公司（Apple）展望感到憂心，美股上週五收黑；法人表示，台股各期指標修正壓力偏重，應嚴控持股風險，短線轉進基本面具有力支撐的業績族群。



美股道瓊工業指數上週五終場下跌201.95點，或0.82%，收在24462.94點；標準普爾500指數下跌22.99點，或0.85%，收在2670.14點；以科技股為主的那斯達克指數下跌91.930點，或1.27%，收在7146.126點。



晶圓代工廠台積電今年第2季展望不如預期，上週五股價重挫，拖累台股大跌191.84點，收在10779.38點，成交值新台幣1553.36億元。外資及陸資賣超207.5億元，投信賣超4.37億元，自營商賣超7.9億元；三大法人合計賣超219.77億元。



日本科技網站Mac Otakara報導，根據機殼廠商消息透露，新款iPhone SE 2可能在今年5月推出，將具備指紋辨識功能，處理器效能可較目前同型機種高出40%。不過，凱基投顧分析師郭明錤先前報告指出，今年下半年iPhone新機種有3款，耗費開發資源大，蘋果可能無餘力在第2季另外發表新款iPhone SE。



法人表示，受國內外指標科技股利空頻傳等負面因素影響，台股大盤偏弱跡象增多，指數修正疑慮提高，短線應嚴控持股風險，減持線型破壞及法人籌碼鬆動股，轉進逆勢抗跌股及基本面具有力支撐的業績股；中線受內外變數牽制、各期技術指標修正壓力偏重的影響，持股部位不宜拉高。（編輯：張均懋）1070423