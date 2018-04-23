新興市場選舉多 可望加溫股市行情

（中央社記者田裕斌台北23日電）新興市場今年表現受到全球政治雜音影響不斷，不過投信表示，新興市場經濟基本面加溫，加上有多國將進行中央與地方選舉，選舉行情可望發酵。



摩根新興雙利平衡基金經理人陳敏智表示，今年第2季新興市場共有4場重要選舉，包括4月8日已落幕的匈牙利國會選舉，以及即將登場的5月哥倫比亞總統大選、6月印尼地方首長和南韓地方選舉，都有望替當地股市行情加溫。



根據統計，股市選舉題材平均自選前4個月開始發酵，選後2個月對股市都還有正向幫助；若市場視該選舉為不確定因素，待選舉結果出爐後，股市也多能重啟漲勢。



陳敏智指出，新興市場常受到選舉情勢左右，是因為新興國家的經濟增長主要依靠消費(C)、投資(I)、政府支出(G)，與淨出口(X-M)4大層面帶動，透過選舉更換政要新血，對經濟帶來新一輪改革，常被視為股市利多。



陳敏智舉例，東協、印度等亞洲地區，在選舉與競選政策推動下，能提高政府支出以擴大公共建設，而巴西、阿根廷等國家選舉，則有助於改善財政赤字及消費刺激等政策面的改革，甚至南非、拉美地區常見到透過選舉改善貪汙、降低政治風險。



除了印尼、南韓、哥倫比亞等將舉行重大選舉，陳敏智表示，下半年還有墨西哥、巴西等重要新興國家總統大選接棒登場等，在選舉利多往往先行反映之下，預期國際資金將搶先卡位，進而推升新興股市多頭行情。（編輯：林沂鋒）1070423