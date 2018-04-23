永豐金強化法遵 前檢察官任董事

（中央社記者田裕斌台北23日電）永豐金控法人董事永豐餘投資控股改派代表人，由曾任檢察官的葉奇鑫擔任金控董事，未來將借重葉奇鑫在數位金融及法律的資歷及長才，兼顧數位金融及法遵。



永豐金表示，發展數位金融為今年重要目標，永豐金已完成「數位發展IT基礎建設藍圖」，未來將在此藍圖基礎下，確保永豐金及旗下各子公司的IT建設能支持數位金融的發展。



永豐金指出，葉奇鑫資歷橫跨科技與法律兩個領域，曾任法務部檢察司調部檢察官，負責反盜版、電腦犯罪、高科技法律刑事政策，是刑法第36章妨害電腦使用罪章草擬人，在科技領域也曾擔任和沛移動總經理、中華優購總經理、飛翔駱駝執行長、中華龍網總經理、露天拍賣營運長、eBay台灣交易安全長。



除了金控董事外，永豐金旗下永豐銀行董事會也進行改組，派任專業人士曹為實擔任董事人，永豐金表示，這次派任曹為實擔任銀行專業董事，是希望借重他在投資銀行多年的專業領域，讓銀行的職能更加健全，金控總經理朱士廷也擔任銀行董事，提升金控與銀行的連結，發揮經營綜效管理。



永豐金表示，這次委派專業人士曹為實擔任銀行專業董事，是希望借重他在投資銀行多年的豐富資歷，曹為實曾常駐香港，為機構客戶建議及執行全方位的融資方案，包含股權、債券及貸款產品，以及併購、外匯、利率、商品風險管理等，未來可為永豐銀行金融商品的交易、行銷、產品及風險管理策略等，提供寶貴的意見。



曹為實曾任台北富邦銀行資深顧問、巴克萊亞洲資本董事總經理、代理台灣區總經理及大中華區環球金融及風險策略主管、摩根史丹利香港董事總經理、開發金控執行副總裁、開發工銀總經理、瑞士銀行董事總經理、高盛執行董事等。



此外，永豐金董事會也通過派任朱士廷擔任銀行董事代表人，朱士廷表示，金控最重要功能就是整合各子公司資源及職能，發揮綜效，這次透過擔任銀行的董事，能將金控與銀行更有效的連結，發揮經營綜效管理。（編輯：蘇志宗）1070423