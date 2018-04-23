卡達國家主權債券 櫃買與盧森堡雙掛牌

卡達政府發行的60億美元國家主權債券，23日同時於櫃買中心與盧森堡交易所雙掛牌，是台灣國際債券市場發行金額最大的案件。金融監督管理委員會主委顧立雄（右5）、櫃買中心董事長陳永誠（右4）、卡達財政部次長Mr. Abdulrahman Jolo（左5）、負責國債發行管理的Mr. Ali Mohammed Sowaidi（左4）等共同參與。中央社記者韓婷婷攝 106年4月23日

（中央社記者韓婷婷台北23日電）卡達政府發行的60億美元國家主權債券，今天同時於櫃買中心與盧森堡交易所雙掛牌，為4月3日法規開放後首檔在台掛牌的外國政府債券，也是台灣國際債券市場發行金額最大的案件。



今天掛牌典禮由櫃買中心董事長陳永誠主持，金融監督管理委員會主任委員顧立雄、財政部次長蘇建榮及證期局副局長張振山，卡達財政部第二首長與第三首長（相當於我國的財政部次長）共同參加典禮。



債券承銷商渣打國際商業銀行總經理林遠棟及德意志銀行台北分行總經理詹翠芳也到場共同見證首檔外國政府主權債券登上我國國際債券市場。



陳永誠指出，此檔卡達主權債券發行總額為60億美元，票面利率為固定利率5.103%，發行期間為30年，國家主權及債券信評為AA-。



顧立雄致詞時表示，這次卡達國家主權債券在上櫃市場掛牌是台灣發展國際債券市場新的里程碑，期望日後能持續成長茁壯，將持續導入多元化債券商品增進市場穩定性及多元性，提升籌資管道並強化國際市場競爭力。



卡達財政部次長阿布杜拉曼（Mr.Abdulrahman Jolo）表示，這次掛牌體認到台灣櫃買中心債券市場的國際性，相信今天只是雙方合作的第一步，將取得未來更多合作及成就墊定基礎，希望未來雙方合作能長長久久。



根據櫃買中心統計，2018年國際債券市場發行截至4月17日發行71檔，其中63檔為美元計價，8檔為人民幣計價，發行總金額為177.99億美元，總流通在外餘額達1448.22億美元，計539檔。另統計至4月底，預估國際債券發行量將達77檔，相較去年同期的56檔成長37.5%，發行金額246.45億美元，相較去年214.16億美元增加15.08%。（編輯：蘇志宗）1070423