京元電銅鑼三廠2020年完工 再增千名員工

京元電23日上午在苗栗銅鑼科學園區舉行三廠動土典禮，董事長李金恭親自主持。中央社記者鍾榮峰攝 107年4月23日

（中央社記者鍾榮峰苗栗23日電）京元電今天舉行銅鑼三廠動土典禮，新廠預計在2020年第1季啟用完工，新廠啟用後可再增加1000名員工。



京元電董事長李金恭表示，為滿足國內外客戶在人工智慧、物聯網、微機電、行動通訊、電競和車用電子產品測試業務增加需求，以及整合元件製造廠（IDM）測試委外加速的趨勢，決定在苗栗銅鑼科學園區興建第三座廠房。



目前京元電銅鑼廠區內建有兩座廠房，第三期廠房規劃地下一層、地上五層的RC結構建築，單層面積2700坪，總樓地板面積約1萬6366坪，新廠預計在2020年第1季啟用完工。



李金恭指出，京元電銅鑼新廠啟用後，可望再增加1000名員工，創造更多就業機會。累計銅鑼三個廠房加起來設備投資近新台幣100億元。



在產能配置上，京元電表示，銅鑼廠區的生產設備配置，以自行發展的測試設備為主，測試業務包括低階邏輯和混合訊號晶片、CIS感測元件、加速度計和陀螺儀等微機電元件、面板驅動IC等產品。未來新建廠房預計可增加800台到1000台測試設備。



從營收比重來看，目前自製測試設備占京元電集團整體營收比重達到20%以上，預期自製測試設備營收占比將持續增加。



京元電指出，集團目前全球員工人數約有9000多人，是苗栗銅鑼科學園區雇用員工人數最多的公司。（編輯：張良知）1070423