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調查：6成勞工憂過勞 爆肝族恐達541萬人

發稿時間：2018/04/23 11:16

最新更新：2018/04/23 11:16

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（中央社記者蔡怡杼台北23日電）一項調查顯示，有6成勞工擔心工作過勞，推估全台潛在爆肝族上看541萬人；也有62%勞工表示曾遇過職場霸凌，更有45.7%比重勞工在工作期間，碰過職場性騷擾。

yes123求職網今天公布上班族甘苦談與職場性騷擾調查，調查顯示有17.7%勞工自認是無上下班時間限制，完成自己工作後即可下班的「責任制」，同時有32.1%民眾自認工作有上下班時間限制，加班的話要算加班費的「非責任制」，另有50.2%的人認為目前工作屬於「上班打卡制，下班責任制」。

另外，調查顯示，高達60.2%的上班族會擔心自己工作過勞，在這當中的75.3%民眾坦言，其實有因此考慮離職。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，若以全國受僱就業者898.5萬人推估，潛在的爆肝族恐怕上看541萬人。

同時，調查顯示51.3%上班族透露，如果加班的話，並沒有加班費可領，其中35.8%屬於沒有加班費，也沒有補休、15.5%屬於沒有加班費，不過有補休。

職場危機除了過勞等身體傷害外，勞工也害怕職場冷暴力、性騷擾等心理傷害。有62%的勞工表示，曾經碰過職場霸凌，再以性別交叉分析，男性是59.7%，女性是64.6%。

另外，有45.7%的勞工表示，在工作期間曾經碰過職場性騷擾，再以性別交叉分析男性為33.8%，女性為58.7%。

楊宗斌表示，假如雇主知悉性騷擾情事，但未採取立即有效的糾正以及補救措施，主管機關可依規定處新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰；同時若造成受僱者或求職者有損害，也應負起賠償責任。

yes123求職網於2018年4月3日到4月16日，以網路問卷進行抽樣，進行「上班族甘苦談與職場性騷擾調查」，調查20歲以上，已畢業、退伍或免役會員，同時目前有工作者，有效問卷共1235份，其中男性會員642份，女性會員593份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79%。（編輯：林淑媛）1070423

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