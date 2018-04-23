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雙贏彩開賣傳部分投注站當機 估中午排除

發稿時間：2018/04/23 11:53

最新更新：2018/04/23 12:06

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zoom in 台灣彩券新遊戲雙贏彩23日開賣，卻傳出部分投注機死當的消息，投注機出現橘畫面，總經理蔡國基表示，部分投注機下載時出現問題，預計中午前可排除。中央社記者田裕斌攝 107年4月23日台灣彩券新遊戲雙贏彩23日開賣，卻傳出部分投注機死當的消息，投注機出現橘畫面，總經理蔡國基表示，部分投注機下載時出現問題，預計中午前可排除。中央社記者田裕斌攝 107年4月23日

（中央社記者田裕斌台北23日電）台灣彩券新遊戲雙贏彩今天開賣，卻傳出部分投注機死當的消息，總經理蔡國基表示，這是因為這次更新的檔案有鎖定，部分投注機下載時出現問題，預計中午前可排除。

雙贏彩是台彩暌違3年推出的電腦型彩券新遊戲，內部對於銷售期望度相當高，根據台彩統計，截至10時止銷售金額已多出今彩539達2成，隨著投注站陸續開門營業，預估今天銷售額可望超過新台幣4000萬元。

雖然買氣相當驚人，但投注站今天早上7時陸續開機後，卻發生投注機畫面一片橘或是出現英文亂碼的狀況，且投注機無法投注，不但不能賣雙贏彩，連今天開獎的威力彩、今彩539也不能賣。

蔡國基表示，由於雙贏彩今天上市，系統在今天凌晨開始陸續進行更新動作，可能因為有投注機在更新進度上出了問題，導致投注機遭鎖定，不過這個狀況將在中午前陸續排除。

雙贏彩開賣日，蔡國基也到投注站參加造勢活動，發送100個雙贏彩紅包給來往的民眾，蔡國基說，雙贏彩頭彩1500萬元，在24個號碼中開出12個號碼，不論是全中或全不中都可中得頭彩，總中獎率約1/26，若中1個號碼或11個號碼也有10萬元的二獎。

蔡國基指出，雙贏彩希望能吸引不常買彩券、買彩券老覺得不會中甚至從來沒買過彩券的族群，希望能提升經銷商的業績。（編輯：張均懋）1070423

台灣彩券新遊戲雙贏彩23日開賣，台彩總經理蔡國基也到投注站參加造勢活動，發送100個雙贏彩紅包給來往的民眾。中央社記者田裕斌攝 107年4月23日台灣彩券新遊戲雙贏彩23日開賣，台彩總經理蔡國基也到投注站參加造勢活動，發送100個雙贏彩紅包給來往的民眾。中央社記者田裕斌攝 107年4月23日
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