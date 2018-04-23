五一遊行 勞團拚公投訴求分3年加薪3成

（中央社記者陳政偉台北23日電）由多個民間團體所組成的五一行動聯盟，今天赴工總與商總大樓抗議，提出將連署勞權公投，要求基本工資應調到新台幣2萬8000元、各業工人分3年加薪3成；對此，工總則表示尊重。



由團結工聯、全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會、全國教師工會聯合總會等工會團體組成的「2018五一行動聯盟」，今天上午前往全國工業總會及商業總會大樓樓下，召開行前記者會，說明今年遊行訴求及遊行路線。



五一行動聯盟號召多個工會團體近30人，在工總與商總大樓前，舉著「資方憂心、都是黑心」等抗議標語，喊出今年五一遊行六大訴求「反過勞！拚公投！要加薪！爭勞權！」的口號。



五一行動聯盟在現場也公布「五一大遊行」的路線，5月1日中午先於凱達格蘭大道集合，下午2時出發，沿公園路、館前路行走，下午4時抵達立法院。他們也呼籲所有勞工站出來，捍衛自己的勞動權利。



勞權公投聯盟代表謝毅弘指出，工會團體目前持續在各地進行「勞權公投」連署，要求制定「國定假日法」還給勞工7天假，五一當天工會團體將會擴大宣傳、號召全民加入連署，期望在8月底前達成30萬人連署的目標，在11月24日地方大選同時進行「勞權公投」。



台灣高等教育產業工會研究員陳柏謙指出，從2007到2016年的過去10年間，經濟成長率累積成長超過20%、物價指數上漲幅度9.1%，但同時調薪幅度僅6%，民間受僱勞工的經常性薪資僅成長8.3%。



陳柏謙說，台灣勞工應該要每年調薪10%，也就是共3年調薪3成，就算是分3年調薪，也只是最低要求。



另外，五一行動聯盟也提出，應該擴大工會組織、保障工會活動權，並且在監督公司治理方面，要讓勞工董事法制化。



針對每年加薪10%，中華民國全國工業總會秘書長蔡練生表示，要求廠商加薪必須視各家的經營狀況，不可能要求每個企業都加薪，必須參考整體經濟情勢，必須企業有盈餘才能有調薪空間。



對於勞工團體要訴諸公投，蔡練生認為，尊重勞工團體提出的意見，也要看民眾對於公投的想法贊不贊同，尊重公投機制。對於公投訴求的內容，他也認為，民間團體應該是要跟勞動部溝通。但他也提醒，勞工團體一面要求加薪，又要爭取勞工多休息，是相當矛盾的。



至於勞工爭取董事席次並且法制化，蔡練生則認為，勞工要表達已有工會可以表達權益，但民營企業的董監事必須對投資人負責。因此，對這訴求持保留態度。（編輯：蘇志宗）1070423