上櫃生技股創一年半新高 躍多頭指標

（中央社記者韓婷婷台北23日電）被視為政策指標的生技類股迎接520行情，持續近來多頭氣勢，今天持續以族群輪動格局帶旺人氣，推動生技類股指數逆勢大漲，其中上櫃生技指數漲幅超過2%，創下一年半來新高。



中美貿易戰延燒，高科技股風聲鶴唳，生技類股成為資金避風港，今天在晟德、泰福、達爾膚、合世、濟生、商之器等個股漲停帶動下，推動上市及上櫃生技指數均呈現價量齊揚走勢，中裕、佐登-KY、和康生等漲幅也有6%以上水準。



上市生技指數今早盤漲幅一度超過1%，截至11點50分止，指數最高來到72.93點，類股占上市交易比重超過2.3%；上櫃生技指數漲幅一度超過2%，指數最高來到160.88點，創下2016年10月約一年半以來新高位置，類股占上櫃交易比重超過25%，人氣持續增溫，率先上市生技數逆勢創新高。



生技新藥中裕挾著愛滋病新藥TMB-355預計第二季開賣利多，扮演多頭總司令，新藥族群近來題材豐富，浩鼎、生華科、高端臨床報佳音，智擎胰臟癌新藥安能得可望獲台灣健保核價，寶齡、太景-KY、藥華藥則有藥證利多，成為盤面多頭火種。



晟德被法人圈譽為生技界的黑石集團，以「差異化市場定位」及「創新商業模式」來架構生技工業銀行的投資，晟德今天股價強勢跳空攻頂，股價來到69.8元漲停價，創下一年半來新高價，從今年2月9日的低點40.5元上漲以來，漲幅已達72%。



中裕今天早盤股價開高走高，最高來到298元，300元關卡前略顯近關情怯，能否進一步挑戰2015年底創下的303元歷史新高，外資扮演重要關鍵買盤。（編輯：張均懋）1070423