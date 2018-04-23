美中貿易戰影響低 京元電：客戶分散度高

（中央社記者鍾榮峰苗栗23日電）京元電董事長李金恭表示，持續觀察美中貿易戰發展，京元電客戶分散度高，沒有生產變化。他審慎樂觀看今年業績成長，法人預估京元電可逐季成長到第3季。



半導體測試大廠京元電今天上午在苗栗銅鑼科學園區舉辦銅鑼三廠動土典禮，會後李金恭接受媒體採訪。



展望今年營運，李金恭預期，4月測試機台使用率會比第1季好，今年業績可審慎樂觀，業績目標會比去年佳。



李金恭表示，今年全球半導體產業可望較去年成長，京元電可跟隨著全球半導體成長趨勢。



法人預估，京元電單月業績高峰有可能落在今年第3季，今年業績有機會逐季成長到第3季。



展望應用成長動能，李金恭指出，車用電子、物聯網應用持續成長，高速運算應用持穩。



李金恭表示，今年車用電子成長力道強勁，包括先進駕駛輔助系統（ADAS）、安全、語音、娛樂裝置使用率越高，帶動汽車電子成長，今年車用感測器測試成長力道穩健向上。



對於美中貿易戰，李金恭指出，兩方貿易摩擦對於雙邊都不利，現在看起來雙方暫時劍拔弩張，後續發展會密切觀察。



李金恭指出，京元電客戶分散度較高，最大客戶比重不超過20%，目前客戶端沒有任何影響，沒有生產上的變化。



在中國大陸產能布局，李金恭表示，蘇州廠B棟預計明年3月到4月完工，預計明年第3季可開始量產，以中國大陸半導體測試為主，B棟產能視今年下半年和明年市場需求而定。



法人預估，京元電蘇州廠目前每月業績可到人民幣5000萬元規模。



在資本支出部分，法人預估，京元電今年在中國大陸投資規模約人民幣1.5億元，今年在台灣投資規模約新台幣55億元，不包括銅鑼三廠土地建廠支出約5億元到6億元。（編輯：張良知）1070423