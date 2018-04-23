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尼加拉瓜社保動盪 如興廠嚴陣以待

發稿時間：2018/04/23 12:56

最新更新：2018/04/23 12:56

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（中央社記者韋樞台北23日電）尼加拉瓜週末發生民眾示威抗議年金改革制度，至少20人死亡。全球牛仔褲最大廠如興當地工廠嚴陣以待，幸好尼國和台灣幹部人員平安，至於當地時間週一是否正常生產仍是未知數。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）計畫改革年金制度，引發示威抗議。尼國18日爆發示威抗議年金改革迄今，已超過20人在和警方的衝突中喪生。

如興表示，如興製衣(尼加拉瓜)股份有限公司的廠房和人員均安，且尼國廠營收只占如興首季合併營收的2%以下，對如興營運沒有重大影響。

如興告訴中央社，從尼國廠獲得的消息，尼國打算增加勞資雙方的負擔，卻減少年金給付，引發民眾不滿，21日和22日的週末期間示威抗議行動最嚴重，但幸好如興廠房週末未上班，所有人員均安。

如興說，尼國傳出奧蒂嘉已於22日同意撤回高度爭議的年金改革計畫，但民眾是否接受，以及尼國政府下一步措施還不清楚，當地時間週一是否上班也還是未知數，必須依循尼國政府的政策。

如興尼加拉瓜廠位於首都馬納瓜市，台籍員工3位。尼國廠牛仔褲年產量約500萬件，但由於尼國廠房不大，產量少，所以占營收比也小；但如興正在規劃增加尼國廠的自動化程度，將引進更多設備如雷射機等符合美國客戶客製化的需求。（編輯：李淑華）1070423

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