後智慧手機時代 聯發科智慧喇叭覓生機

（中央社紐約23日綜合外電報導）在強敵高通稱霸智慧型手機晶片市場，以及智慧型手機市場成長減速下，聯發科過去12個月來，股價卻勁揚65%，令人驚豔。



彭博科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文寫道，若問亞馬遜（Amazon）語音助理Alexa，哪家晶片製造商能在後智慧型手機時代找到春天，它會告訴你：聯發科。



高燦鳴表示，聯發科股價大漲。其中一個顯著的說法是，中國將高通（Qualcomm）等美國晶片製造商打入冷宮，讓過去占下風的聯發科受惠。



美國封殺中興通訊的消息也讓聯發科18日股價收盤大漲6.5%，雖然聯發科後來表示，根據現有資訊評估，短期對營業狀況應無重大影響，也將不會有受惠的情事。



高燦鳴在專欄中表示，事實上，替聯發科注入新生機的是像亞馬遜智慧喇叭Echo，還有中國掀起的共享單車熱等時髦新玩意。



桑福德伯恩斯坦公司（Sanford C. Bernstein & Co.）分析師馬克．李（Mark Li）在研究報告中總結表示，聯發科不再是「單純智慧手機股」。



根據馬克．李的報告，不到兩年前，智慧手機和平板電腦等行動裝置還占聯發科營收59%，到了去年第4季，情況翻轉，非行動產品貢獻59%營收。



馬克．李預估，聯發科不但將拿下70%的智慧喇叭市場，而且智慧喇叭貢獻的毛利率比行動晶片高，有助拉高平均毛利率。聯發科去年第4季毛利率增至37.4%，創下近2年來最高。



高燦鳴在專欄中指出，除亞馬遜的智慧喇叭Echo外，媒體也披露蘋果和阿里巴巴的智慧喇叭和其他裝置將採用聯發科產品。聯發科也不擔心中國共享單車熱退燒，因為共享單車只是扮演展示它技術的角色，日後可運用在其他項目。



高燦鳴在專欄最後提到，聯發科並沒有放棄手機市場，還預測今年市占率將持穩或成長。但對行動晶片的依賴已成過往的回音。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070423