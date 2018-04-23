壽險買國際債券擬定警示水平 考量流通性

（中央社記者韓婷婷台北23日電）櫃買中心今天舉辦卡達國家主權債上櫃掛牌典禮。金管會主委顧立雄會後表示，不希望所有國際板債券，都被壽險業者買掉，影響流通性，預計將訂出警示水平。



卡達政府發行的60億美元國家主權債券，今天同時於櫃買中心與盧森堡交易所雙掛牌，為4月3日法規開放後首檔在台掛牌的外國政府債券，也是台灣國際債券市場發行金額最大的案件。



顧立雄致詞時表示，金管會自94年起建置國際債券市場後，在櫃買中心積極推廣及國內外發行人的踴躍參與下，我國國際債券市場已在國際資本市場上建立知名度。截至107年4月20日，我國國際債券發行量已達656檔、1697.59億美元，並吸引來自28個國家及地區的發行人來台發行國際債券，市場規模大幅成長且持續蓬勃發展，發行人產業及地區分布也益趨多元。



他表示，很高興金管會剛開放「外國政府」可來台發行國際板主權債，馬上就有卡達來發債，尤其本檔債券還採台北、盧森堡雙掛牌，更為專業板國際債券單檔發行金額歷史新高，實為我國發展國際債券市場重要里程碑。



針對壽險業購買國際債券上限議題，會後顧立雄表示，希望國際板債券流通量能增加，金管會不希望所有國際板債券都被壽險業者買掉，因為壽險業者購買國際債券大多持有到到期，不會買賣，流通性幾乎等於零。



但顧立雄也強調，金管會沒有說壽險業不能再買國際板債券，只是考量擁有一定程度流通性下，希望訂出一個「警示水平」，即扣除外幣計價保單後，壽險業海外投資加國際板債券金額，應以可運用資金的65%為限，但由於個別公司略有不同，將會採取差異化管理，在此基礎下，預計壽險業還是有一定的資金水位可進入國際板債券。（編輯：張均懋）1070423