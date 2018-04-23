台股失守10700點 尋求半年線支撐

（中央社記者吳家豪台北23日電）台積電今天賣壓不止，加上股王大立光開高走低重挫，拖累電子股跌勢加深，終場指數失守10700點；分析師認為，若短線無法站回半年線，指數回檔壓力將大增。



晶圓代工廠台積電因蘋果手機展望不佳，調降今年成長目標，今天股價破底重挫1.09%、收226.5元，拖累台股加權指數終場收在10697.13點，下跌82.25點，跌幅0.76%，成交值新台幣1354.48元。電子股跌1.08%，金融股漲0.14%。



其他蘋概股指標連帶遭殃，鴻海大跌1.19%，收83元；股王大立光午盤跌勢加深，終場重挫4.82%，收3255元。



部份金融股成資金避風港，富邦金跌0.4%，收50.2元；國泰金收平盤52.5元；兆豐金漲0.39%，收25.8元；中信金跌0.93%，報21.35元。其他類股以被動元件、生技族群表現較佳。



國泰證期顧問處經理蔡明翰今天表示，美股在季線之下弱勢震盪，美元維持相對弱勢，有利亞股表現；考量新台幣反向貶值，美元未出現轉強之下，預期新台幣貶值將趨緩，加上台積電展望保守，電子族群恐維持弱勢，技術面跌破半年線支撐，若短線無法站回，指數回檔壓力將大幅增加，預估本週台股指數區間將介於10600點到10900點。(編輯：趙蔚蘭)1070423