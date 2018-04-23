調查：美工資漲幅破紀錄 侵蝕企業獲利

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）根據今天公布一項對企業經濟師進行的調查顯示，儘管銷售強勁，但破紀錄的工資和原物料成本漲幅，侵蝕企業獲利。



根據美國全國企業經濟協會（National Association for Business Economics，NABE）調查，在去年12月全面稅改和美國總統川普宣布對鋼鋁加徵高關稅後，企業並未改變人才招募計畫。



經濟師指出，經歷多年疲弱的物價壓力後，今年通膨將攀升，聯邦準備理事會（Fed）今年將升息達3次，這點令投資人坐立難安。



主持這項季度調查的主席羅勒奇（Sara Rutledge）在聲明中表示，今年前3個月的工資和薪酬創NABE自1982年4月開始追蹤這個數據以來最高漲幅，同時也有近10年來最大比例的受訪者通報技術勞工短缺。



羅勒奇說，雖然銷售持續成長，利潤率維持穩健，但調查結果顯示，在物價壓力攀升下，今年第一季利潤率放緩。



同時，在訪調產業和貿易協會超過100名受訪者後發現，65%並未因去年12月的減稅改變招募計畫。



再者，68%受訪者表示，川普總統3月對鋼鋁祭出高關稅也沒導致他們調整招募計畫。



儘管如此，這項調查的原物料成本指數從原來的44，攀升至50，創7年來最高水準。



但調查顯示，憂心美國重新磋商「北美自由貿易協定」（NAFTA）恐失敗的焦慮感降低。而在被問到這次談判中最重要的議題為何，62%受訪者回答「不知道/不適用」。（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070423