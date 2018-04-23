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屋齡老化新建案少 高雄新興區年跌13%

發稿時間：2018/04/23 15:28

最新更新：2018/04/23 15:28

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（中央社記者韋樞台北23日電）人口多寡成為影響房價的重要因素，房仲依內政部資料，全台人口密度最高五區中，高雄的新興區屋齡老，少有新建案，讓價幅度最高，年跌13%；北市大安區年跌7%。

住商機構依內政部資料發現，全台人口密度最高的前5大行政區房價全數下跌，新北市永和區每平方公里3萬8956人，去年平均單價每坪42.2萬元，較前年42.5萬元小跌0.9%，近持平。

北市大安區每平方公里2萬7283人，去年平均單價每坪77.7萬元，較前年83.5萬元，下跌7%；新北市蘆洲區每平方公里2萬7075人，去年平均單價每坪32.6萬元，較前年33.8萬元小跌3.6%；

高市新興區每平方公里2萬5882人，去年平均單價每坪16.2萬元，較前年18.6萬元，下跌13%，為五區跌幅最大；新北市板橋區每平方公里2萬3835人，去年平均單價每坪37.2萬元，較前年39.2萬元，下跌5%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，人口多的行政區代表擁擠，但生活機能到位，理應房價會走高，但若沒有新建設疏通或市容重整，交通易壅塞、環境髒亂，所以買方購屋時也會取捨。

郎美囡指出，綜觀永和區、蘆洲區和板橋區的房價下跌幅度較小；但南高雄的新興區因發展早，人口結構和屋齡也跟著老化，屋齡大多在35年以上，新建案較少，加上這幾年北高雄發展快，重劃區推出不少新建案，相形之下，新興區的讓價幅度高才易成交。

郎美囡說，至於大安區則因區內豪宅和高價房多，近幾年房價回檔，豪宅和高價屋跌幅較多，再加上有些屋況不甚佳的舊公寓成交價拉低，因此大安區房價年減7%。

至於人口密度超高的永和區房價最穩，但永和有中正、永福、福和、秀朗四座橋連通台北市，且有捷運、公車路線也多，往返北市極為便利，生活機能充足、房價低於台北市，吸引部分首購或換屋族。（編輯：鄭雪文）1070423

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