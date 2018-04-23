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防假公益真避稅 立委要求查公益信託帳戶

發稿時間：2018/04/23 16:29

最新更新：2018/04/23 16:29

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（中央社記者邱柏勝台北23日電）為免「假公益、真逃稅」，立法院財政委員會今天通過臨時提案，要求各目的事業主管機關2週內派員檢查公益信託帳戶，將信託事務及財產狀況查核報告提交財委會立法委員辦公室。

根據統計，截至民國106年12月31日止，公益信託計有234件，信託規模為新台幣844.6億元，目的事業主管機關包括教育部、衛生福利部、法務部、內政部、文化部及各縣市政府。

民主進步黨籍立委江永昌在財委會表示，金融監督管理委員會要求今年起要於網站公告最近3年公益信託資料，但今年第一季過去了，只有一個公益信託案件有公告。

此外，江永昌說，依信託公會揭露的178件公益信託中，只有7件不接受捐贈，顯見96%都有接受民眾捐贈。在防止假公益真逃稅目的下，公益信託資訊公開透明是必要手段。

財委會召集委員、民進黨籍立委王榮璋說，和財團法人相較，信託法規定空泛、主管機關消極不查帳，可能導致公益信託淪為金字塔頂端的富人避稅管道。

他說，政府以租稅優惠為誘因，鼓勵個人或企業投入公益，但享有的租稅優惠應以主管機關對公益性的定期衡量為基礎，而非一律免稅，導致節稅利益與公益支出不相符亂象。

王榮璋提案，依信託法規定，目的事業主管機關得隨時派員檢查信託事務及財產狀況，要求內政部、衛福部、教育部與文化部於2週內將106年度公益事務信託事務及財產狀況查核報告送財委會各委員辦公室，經財委會通過。（編輯：李明宗）1070423

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