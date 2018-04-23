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銀行搶房貸 新承做利率降至1.628%

發稿時間：2018/04/23 17:21

最新更新：2018/04/23 17:21

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（中央社記者邱柏勝台北23日電）央行公布3月五大行庫新承做房貸新台幣445.36億元，月增157.24億元，主因移轉棟數增加，且有銀行承做整批分戶貸款所致；新承做房貸利率1.628%，月減0.005個百分點。

近年民營銀行積極搶攻房貸市場，中國信託商業銀行更獲選辦理公教人員「築巢優利貸」，搶食不少傳統行庫房貸業務，但台銀、土銀、合庫銀、華銀與一銀五大行庫，整體房貸市占率仍達4成，承做金額與利率變動情況，至今仍被視為房市景氣風向球。

根據央行統計，3月新承做房貸金額445.36億元，月增157.24億元。央行經濟研究處副處長吳懿娟表示，2月因適逢春節連假與二二八連假，工作天數原本就少，導致基期偏低。3月工作天數回歸正常，且六都房屋移轉棟數明顯增加，加上有銀行新承做整批分戶貸款，帶動新承做房貸金額重返400億元大關。

據統計，自去年11月至今，除2月因春節因素、五大行庫新承做房貸下滑至288.12億元外，其餘各月皆有400億元以上水準。

至於3月五大行庫新承做房貸利率1.628%，月減0.005個百分點，連2個月下滑。吳懿娟表示，3月青年安心成家貸款承做比重雖然下滑，但各銀行為爭取優質客戶，紛紛祭出低利率的優惠房貸，且利率與青安貸款利率相去不遠；此外，整批分戶貸款的利率也偏低，進而導致3月新承做房貸利率持續下滑。

根據央行統計，3月新承做青安貸款75.4億元，占整體新承做房貸比重約16.9%。金額雖較上月的53.3億元增加，但占整體新承做房貸比重，則較上月的18.5%減少1.6個百分點。

今年第1季六都移轉棟數年增6.2%，房市交易量略有回溫。吳懿娟表示，在建商「讓利」下，房市確實慢慢走出2015年的谷底，今年第1季看起來「還好」。但她指出，目前房市以自住需求為主，因此不容易出現大幅成長。（編輯：郭萍英）1070423

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