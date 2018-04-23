純網銀設立6原則 顧立雄明天公布

（中央社記者蔡怡杼台北23日電）金融監督管理委員會主委顧立雄明天將公布純網路銀行設立原則，將包含資本額比照商業銀行的新台幣100億元、與本地金融業者合作、無實體分行等6大面向。



為帶動金融創新，促進金融產業轉型，顧立雄明天將主持記者會公布純網路銀行的設立原則，為避免對國內銀行產生重大衝擊，預計將開放設立兩家純網路銀行。



金管會表示，純網銀設立原則包含資本額、法遵、大股東適格性、股權結構、業務範圍以及營業據點等6大面向，其中，大股東適格性除要符合消極資格條件外，金管會還會審視高持股法人對純網銀未來業務發展的影響。



官員指出，純網銀除了必要的客服中心外，不應該具有任何的實體分行，另外，在資本額以及法遵等面向，將比照既有商業銀行的金融監理要求。



金管會也指出，為避免純網銀水土不服，並讓純網銀達到與商銀一致的金融監理要求，因此，要求純網銀須與本土金融機構合作。



目前已知有意涉入純網路銀行的業者有LINE及樂天兩家，金管會強調，目前尚未決定2張純網銀執照要給誰，且不排除純網銀設立原則公布後，會有更多業者有興趣設立純網銀。



根據金管會規劃，純網銀設立原則公布後，還要經過公聽會與外界溝通徵詢意見、法規預告等程序，預估真正可以開放業者申請設立純網銀的時程要到明年。(編輯：陳永昌)1070423