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深澳生煤許可恐卡關 沈榮津：社會自有公評

發稿時間：2018/04/23 18:24

最新更新：2018/04/23 18:24

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（中央社記者林孟汝台北23日電）深澳電廠蓋好也可能拿不到生煤許可，經濟部長沈榮津今天說，社會自有公評，除和社會持續溝通、釐清疑慮外，環保署到了一個階段應該會watch（關注）到這件事。

深澳電廠議題延燒，沈榮津今天下午率能源局、台電公司等單位召開記者會對外說明。他表示，2025非核家園能源政策必然落實，但經濟發展就會有用電需求，國家跟產業都經不起缺電衝擊，政府必須做好長期穩定的電力規畫，會盡最大力量降低電廠對環境的影響，台電也必須按規畫配合落實。

沈榮津說，好的電力規劃必須綜合考量「能源安全」、「供電穩定」、「環境保護」、「價格合理」等四面向，雖然充滿挑戰，但經濟部有信心做到最佳化，取得平衡。在能源安全部分包括自主化及多元化，能源自主化要仰賴再生能源的推動，不用再從國外進口燃料，目標是2025年發電佔比達到20%；多元化部分，是燃氣跟燃煤等任何一種都不能輕言放棄，才能分散風險，預估2025年火力發電佔比達到80%，其中燃氣是50%。

沈榮津說，為達穩定供電，必須考慮發電機組裝置容量及總量夠不夠，也要探討電廠配置有沒有區域不平衡的問題，依照新增及除役機組規畫，108至114年可朝備用容量率15%、備轉容量率10%努力。

他強調，2025年總裝置發電量雖然增加，卻因為用優質的煤、最佳防治設備、最佳效益機組，空污排放量可以減少35%。

沈榮津表示，提高環境保護措施，會把對供電價格的影響降至最低，既不會影響國民健康，也會讓大家都負擔得起電價，企業維持競爭力。

依台電近5年北部電力供需統計，平均用電量是889億度，發電量是755億度，平均一年南電北送是134億度電。台電總經理鍾炳利進一步指出，目前平均是缺134億度電，預估未來用電成長，到2025年可能再增加50億度缺口，即使加上深澳電廠都還不足以彌補缺口。

至於北部綠電發展跟推動節電措施能否補足缺口，經濟部能源局長林全能說，北部的日照不像中南部豐富，離岸風場也只有桃園新竹，且合計不到800mw（百萬瓦），目前北部能發展的是淺層地熱，但大屯山屬國家公園「一步都開發不了」。

台電重申，深澳改為興建燃氣電廠會遭遇腹地不足，海管鋪設困難、陸管鋪設經過人口稠密區等問題，且深澳電廠更新是效法設東京灣橫濱大都會區的磯子電廠，採用環保高效率超超臨界USC機組，發電效率提升7.7%、用煤量減少17.2%，大幅縮減開發範圍及機組規模，由80萬千瓦降為60萬千瓦外，也取消灰塘設置。

台電並引用環保署研究資料強調，境內部分的PM2.5貢獻，電力業佔比為4.5%至9.9%，低於交通的移動污染源(30%-37%)，「火力發電非空污元凶」。

媒體提問，國民黨新北市長提名參選人侯友宜表示，當選新北市長一定會禁止核發深澳電廠生煤許可，未來深澳電廠蓋好生煤許可也可能卡關，沈榮津說，電是大家都要用的，不能用本位主義評估；如果一切都是依照規定、程序申請，禁發生煤許可「社會自有公評」，經濟部除持續溝通外，他認為，環保署未來也會watch（關注）到這個問題。（編輯：鄭雪文）1070423

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