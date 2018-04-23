工業生產指數翻紅 創歷年單月新高

（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部今公布3月工業及製造業生產指數，皆創歷年單月新高，分別年增3.09%及3.2%，由黑翻紅。經濟部表示，以中長期來看，國內製造業態勢審慎樂觀，下個月可望延續正成長。



經濟部統計處今天發布民國107年3月工業生產指數117.14、製造業生產指數119.75，其中作為主要貢獻來源的電子零組件業生產指數147.44，創歷年單月次高，年增6.49%，主因半導體需求強勁，除手機通訊產品應用外，物聯網、高效能運算、採礦裝置的新興需求持續擴張，抵銷液晶面板及其組件業因需求減緩的衰退減幅。



統計處副處長王淑娟說明，液晶面板及其組件業今年1月為年增5.95%，2月持平，3月是今年首次出現負成長，雖年減9.37%幅度較大，是因為去年基期較高影響。



同樣呈正成長業別還有化學材料業及機械設備業，化學材料業生產指數114.48，創歷年單月新高，年增8.31%，主要受惠於國際油價續居高檔，以及農曆年後市場回補需求，加上比較基期偏低所致。



機械設備業則受全球經濟穩定成長帶動，廠商積極投資設廠，加上智慧自動化設備需求強勁，使國內滾珠螺桿、線性滑軌等領導性廠商持續增產，王淑娟看好機械設備業展望，認為短期內應不會有翻黑疑慮。



直得注意的是，基本金屬業微幅年減0.34%，王淑娟解釋，主因部分業者進行產線設備更新作業，屬短期因素，4月已排除此向影響因素，加上國內鋼鐵大廠高爐大修完成，4月看好成長。



展望未來，王淑娟指出，4月雖屬電子零組件業生產淡季，但因新興應用持續擴張發酵，與去年同期相比，可望維持正成長態勢；傳統產業則持續受全球景氣回溫帶動，化學材料、基本金屬與機械設備需求仍然存在，4月也可望呈現正成長。



王淑娟表示，雖然貿易保護主義升溫、國際競爭加劇等短期因素可能影響製造業生產走勢，但以中長期來看，在全球景氣升溫走勢下，國內製造業應是審慎樂觀，4月製造業生產指數可望達5%以上。（編輯：楊凱翔）1070423