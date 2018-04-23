台灣生物產業協會改選 李鍾熙連任理事長

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台灣生物產業發展協會日前舉行會員大會，並選舉第十五屆理監事，此次會員參選十分熱烈，新人倍出，當選理監事中有10位新人，約占總額三分之一，理事長則由李鍾熙連任。



台灣生物產業協會表示，當選理監事的新人包括：免疫功坊董事長張子文、智擎生技總經理葉常菁、台康生技總經理劉理成、永昕生醫總經理溫國蘭、順天醫藥總經理黃文英、美吾華懷特生技副董事長李依琍、順天堂製藥副董事長王雪玲、大和投資副總經理陳播暉等，此外工業技術研究院生醫所所長林啟萬、生物技術開發中心執行長吳忠勳也是首次加入理監事行列。



副理事長則由神隆製藥創辦人馬海怡及智合精準醫學總經理汪嘉林當選，常務監事由資誠會計師事務所副所長曾惠瑾擔任。另外常務理事還有基亞生技集團董事長張世忠及免疫功坊董事長張子文。



台灣生物產業協會1989年成立迄今已29年，目前有115家團體會員，涵蓋3900位產官學研通訊成員，可說是台灣歷史最久、層面最廣的生物產業協會。



李鍾熙曾任工研院院長、生技中心董事長，也是台灣生技月創辦人、體學及奎克生技兩公司創辦人。



李鍾熙今天表示，推動國際互動交流、打造政府與產業溝通平台及人才培育是協會業務三大重點。並透過舉辦「台灣生技月」、參與國際各大生技展會等國際合作；舉辦「與政府有約」活動及開辦「生技產業深耕學院」的專業培訓課程來落實。(編輯：陳永昌)1070423