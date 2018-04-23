證交所赴越南招商 吸引逾30家台商參加

（中央社記者田裕斌台北23日電）推動新南向國家台商回台上市，台灣證券交易所繼到新加坡、馬來西亞後，20日再度前進越南，在胡志明市舉辦「前進台灣資本市場說明會」，吸引當地逾30家台商參加。



證交所表示，台灣與越南雙邊經貿關係密切，去年雙邊貿易總額達到136億美元，且台灣是越南第5大貿易夥伴，截至去年底，累計投資越南金額達309.1億美元，占比約10%，居外資累計投資第4大國，越南已成為台商投資新南向國家首選市場之一。



證交所總經理簡立忠表示，證交所積極爭取在新南向國家深耕已久的台商及優質外國企業來台上市，目前有越南的豐祥-KY與泰昇-KY、馬來西亞的全宇-KY，泰國的泰鼎-KY、jpp-KY與日成-KY及新加坡百達-KY等7家東協地區外國企業在台灣上市，申報初次上市(IPO)輔導公司來自東協市場的占比已顯著提升至20%，預期將為台股增加動能。



證交所指出，截至3月底，已有70家第一上市公司在台掛牌，以上市後表現來看，去年全體第一上市公司平均本益比19.60倍，全年週轉率225.69%，今年截至3月底週轉率已達到53.28%，流動性佳。



此外，來自新南向國家的個股亦獲得投資人肯定，例如來自越南的豐祥-KY、泰昇-KY，市值自上市後一路攀升，顯見在台灣掛牌的第一上市公司受投資人青睞。（編輯：郭萍英）1070423