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外資上週買超僅一天 投信：基本面未轉弱

發稿時間：2018/04/23 19:29

最新更新：2018/04/23 19:38

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（中央社記者田裕斌台北23日電）據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣288.76億元，累計今年至4月20日止，賣超1175.77億元，投信重申，台股基本面並未轉弱。

截至4月20日止，外資總持股市值12兆7743.30億元，占全體上市股票市值40.26%，較4月13日減少7440.30億元。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，台股上週受到美國科技股重挫衝擊，晶圓代工龍頭股領頭大跌，指數跌破半年線，且上週外資對台股態度，僅有1個交易日站在買方。

葉鴻儒表示，近期台股受內外部變數影響，國際方面包括貿易戰、地緣政治問題等紛擾，國內則有上市櫃首季財報陸續公布，且目前為產業淡季，可能讓台股短線呈現整理格局，需伺機尋求突破點。

值得注意的是，由於台積電對於第2季展望不如預期，短線可能對於市場樂觀情緒有壓抑作用，葉鴻儒認為，須待市場消化權值股賣壓後，再重起漲勢，且隨時間進入季報公布與法說會高峰期，可能使個股波動加劇，研判須等到蘋果財報於5月初公布後才有機會緩和。

葉鴻儒強調，台股基本面並未轉弱，不論企業盈餘成長動能與經濟面皆無虞，配合美股進入超級財報週，目前已公布財報的企業中，有近8成表現優於預期，除了有助於維持美股多頭力道，亦對台股投資信心與多方氣勢有所挹注。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為新光金6萬5963張、開發金5萬2474張、中信金3萬4369張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為台積電8萬3341張、鴻海4萬8924張、廣達1萬9587張。（編輯：郭萍英）1070423

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