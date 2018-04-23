塔塔諮詢市值達千億美元 印度10年首見

（中央社班加羅爾23日綜合外電報導）印度等了10年終於又出現一家市值1000億美元的企業，也就是科技外包服務巨擘塔塔諮詢服務公司。印度軟體業遠近馳名，塔塔諮詢功不可沒。



彭博報導，印度市值最高的公司塔塔諮詢（Tata Consultancy Services Ltd.）今天發布優於預期的財報後，股價一度上漲4.6%，達成此一里程碑。以20日收盤價估算，現在塔塔諮詢市值超過高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.），加入全球百大企業行列。



上次有印度公司突破1000億美元市值是在2008年，由億萬富翁安巴尼（Mukesh Ambani）掌控、涵蓋電信和能源等業務的信實工業公司（Reliance Industries Ltd.）跨過這個門檻，當時的盧比匯率比現今高出至少30%。



印度的印福思科技公司（Infosys Ltd.）等開創現代IT外包產業，塔塔諮詢是這批公司中最大的一家，承包從通用汽車公司（General Motors Co.）到花旗集團（Citigroup Inc.）等許多家喻戶曉大公司的後台支援功能。



在母公司塔塔集團（Tata Group）支持下，塔塔諮詢與同行打造出由世界各地多數地方採用、蓬勃發展的外包模式，培養出一代代軟體工程師，為矽谷提供他們亟需的人才。



孟買券商Geojit Financial Services Ltd.首席投資策略師夏哈（Gaurang Shah）說：「這是個重要的里程碑，不僅振奮人心，還改變外界對其他印度軟體開發商的看法。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1070423