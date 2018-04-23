米其林效應 餐飲業3月不淡創同月新高

（中央社記者廖禹揚台北23日電）受惠國際知名美食旅遊指南「米其林指南」效應帶動，原應進入淡季的餐飲業3月營業額高達372億元，創歷年同月新高，年增7.4%；批發及零售業也表現不俗，都創下歷年同月新高。



經濟部統計處今天公布3月批發、零售及餐飲業營業額統計，3月營業額都創下歷年同月新高，第一季營業額累計也創歷年同期新高。



台北米其林指南（Le Guide Michelin）3月14日公布，全台20家餐廳為台北摘下25顆星星，而台北也成為米其林百年歷史以來第30個插旗的城市。



經濟部統計處新聞稿指出，3月餐飲業營業額新台幣372億元，年增7.4%，主因推出新品牌及新商品，加上國際美食指南發表效應，帶動餐飲消費熱潮。第一季營業額1190億元，為歷年同季新高，年增4.2%。



零售業3月營業額3414億元，年增5%，第一季營業額1兆545億元，也創下歷年同季新高，年增4.7%，也是近14季最大增幅。3月零售業除綜合商品零售業中的量販店呈年減4.5%外，其他主要業別都呈現正成長。



統計處副處長王淑娟說明，零售業第一季表現亮眼，主要受2月年節採購，還有先前衛生紙採購潮帶動。



批發業部分，3月營業額為8696億元，年增4.1%。其中以機械器具業3616億元挹注最多，主因部分品牌手機新品備貨需求，加上雲端及大數據應用擴增，帶動通訊晶片及記憶體等電子零組件需求強勁。化學材料業年增8.7%增幅最大，主因化學材料價格上漲，加上需求增溫所致。第一季營業額2兆4261億元，為歷年同季新高，年增3.8%。



展望未來，王淑娟表示，據受查廠商對4月營運看法，僅批發業按營業額計算的動向指數48，預期下滑，零售業及餐飲業都預期成長。批發業預期下滑主要受季節性因素影響，因3月有工廠年後備貨需求，通常是第一季高點，相較之下，4月表現就會較淡。



但與去年同月相比，統計處預估4月批發業營業額將年增4%，零售業年增5%，餐飲業年增2.5%。(編輯：陳永昌)1070423