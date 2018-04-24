華晶科擬私募約15億 引進策略夥伴

（中央社記者韓婷婷台北24日電）華晶科董事會通過擬辦理現金增資私募普通股或海外轉換公司債，預計不超過6000萬股，初估約可募集15億元，將引進策略夥伴。



華晶科表示，此次募資將用於投資數位影像相關設備及技術、拓展市場及充實營運資金、償還借款及強化財務結構。私募對象需為策略性投資人，並對公司長期發展及競爭力能產生效益的個人或法人，洽定特定人相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。



華晶科公告私募價格訂定依據以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格。並以不低於參考價格8成為依據，實際價格在不低於股東會決議成數範圍內。



若以華晶科昨天收盤價30.65元估計，私募以8成價格粗估約可募資14.7億元至16.5億元之間。



華晶科歷經5年時間從相機組裝代工廠逐步轉形為影像解決方案大廠。日前更公布成為高通晶片設計開發夥伴，完成虛擬實境（VR）360原型相機開發，華晶科另一款商用監控攝影原型機，預計下半年完成。



高通子公司高通技術日前參加2018年美西安全科技展（ISC WEST 2018），發表新一代人工智慧視覺平台及兩款專為物聯網（IoT）產品開發的系統晶片QCS605與QCS603。



華晶科表示，未來將藉由高通新晶片的人工智慧視覺平台，提供品牌商高附加價值及差異化的產品設計，搶攻智慧物聯網市場。(編輯：趙蔚蘭)1070424