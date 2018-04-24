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iPhone明年新款 傳外掛觸控模組單價再升

發稿時間：2018/04/24 09:44

最新更新：2018/04/24 09:44

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）蘋果新iPhone備受矚目。分析師預期，明年所有iPhone外掛式觸控模組單價可望再提升15%到25%，對供應商來說可抵銷明年新OLED機種移除3D觸控模組的損失。

凱基投顧分析師郭明錤出具報告預期，明年下半年所有新款iPhone的外掛式觸控模組CGS（Cover Glass Sensor），除了既有的觸控薄膜感應器外，新款iPhone的CGS可能再額外增加一片薄膜感應器，預估CGS單價可望再提升15%到25%，來到23美元到26美元。

從供應鏈來看，報告指出，因為CGS貼合程序更複雜，若良率佳有助模組供應商GIS-KY與TPK-KY獲利。此外，報告也預期薄膜供應商日本寫真印刷（Nissha Printing）與中國大陸歐菲光電（Ofilm）可受惠薄膜感應元件需求提升。

展望明年下半年新款有機發光二極體（OLED）版iPhone設計，報告預估，可能為降低成本，移除3D觸控模組，不過預期未來高售價OLED版iPhone出貨比重低於LCD版機種，對於供應商來說，明年iPhone的CGS單價提升，可抵銷明年下半年OLED版iPhone可能移除3D觸控模組的潛在損失。

觀察今年下半年新款iPhone設計，報告預期，今年下半年新款6.1吋LCD版iPhone也可能移除3D觸控模組，但仍透過軟體模擬壓力感測功能。今年6.1吋新LCD版iPhone將內建外掛式觸控模組，單價高於目前LCD版iPhone的3D觸控模組。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。（編輯：李淑華）1070424

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