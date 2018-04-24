/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麻疹疫苗雙贏彩PTTLINE
>rss

歐菲光投資宸鴻破局 宸鴻大跌逾9%

發稿時間：2018/04/24 09:56

最新更新：2018/04/24 09:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北24日電）中國大陸觸控面板廠歐菲光投資宸鴻破局，宸鴻宣布，歐菲光參與認購宸鴻現金增資私募案破局；宸鴻今天盤中股價最低來到新台幣60元，大跌9.09%。

蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻表示，去年3月21日董事會議原決議辦理現金增資私募普通股，或私募海外轉換公司債案，由歐菲光參與認購協議終止。

宸鴻去年3月宣布，歐菲光將參與認購宸鴻私募普通股2000萬股，投資新台幣18.1億元，取得宸鴻約5.5%股權，宸鴻也將以每股不超過人民幣40.34元價格買進歐菲光股權，雙方已交互持股方式展開策略合作，並將合資成立新公司。

宸鴻說明，去年5月16日股東會決議一年內採分次辦理現金增資私募普通股不超過3000萬股，或私募海外轉換公司債1億美元為上限，本案將於今年5月16日期限屆滿。因交易先決條件未能滿足，且認購時程即將屆滿，宸鴻與歐菲光雙方協議終止股份認購協議及合資協議，但雙方仍維持策略合作意願，持續推動未來多方面合作機會。

法人指出，歐菲光已打入蘋果iPad平板電腦觸控供應鏈，若再打入蘋果新推出的6.1吋液晶面板iPhone手機觸控供應鏈，並不令人意外，已無透過宸鴻打入蘋果供應鏈的需求。（編輯：林沂鋒）1070424

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP