歐菲光投資宸鴻破局 宸鴻大跌逾9%

（中央社記者潘智義台北24日電）中國大陸觸控面板廠歐菲光投資宸鴻破局，宸鴻宣布，歐菲光參與認購宸鴻現金增資私募案破局；宸鴻今天盤中股價最低來到新台幣60元，大跌9.09%。



蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻表示，去年3月21日董事會議原決議辦理現金增資私募普通股，或私募海外轉換公司債案，由歐菲光參與認購協議終止。



宸鴻去年3月宣布，歐菲光將參與認購宸鴻私募普通股2000萬股，投資新台幣18.1億元，取得宸鴻約5.5%股權，宸鴻也將以每股不超過人民幣40.34元價格買進歐菲光股權，雙方已交互持股方式展開策略合作，並將合資成立新公司。



宸鴻說明，去年5月16日股東會決議一年內採分次辦理現金增資私募普通股不超過3000萬股，或私募海外轉換公司債1億美元為上限，本案將於今年5月16日期限屆滿。因交易先決條件未能滿足，且認購時程即將屆滿，宸鴻與歐菲光雙方協議終止股份認購協議及合資協議，但雙方仍維持策略合作意願，持續推動未來多方面合作機會。



法人指出，歐菲光已打入蘋果iPad平板電腦觸控供應鏈，若再打入蘋果新推出的6.1吋液晶面板iPhone手機觸控供應鏈，並不令人意外，已無透過宸鴻打入蘋果供應鏈的需求。（編輯：林沂鋒）1070424