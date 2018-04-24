Apple Watch 3 LTE版登台 電信業5/11開賣

Apple Watch Series3可以獨立通話、上網的LTE版本終於登台，電信業者24日宣布預購消息，並於5月11日開賣。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）

（中央社記者江明晏台北24日電）Apple Watch Series3可以獨立通話、上網的LTE版本終於登台，電信業者今天宣布預購消息，並於5月11日開賣，同時推出「一號多機」服務，不用手機就能打電話、上網及傳收訊息。



Apple Watch Series 3雖於去年9月在台上市，不過，國內只引進GPS版本，可以獨立通話、上網的LTE版本則無法引入，近日 LTE 版本通過國家通訊傳播委員會（NCC）型式認證，電信業者也陸續在今天宣布預購與開賣消息。



中華電信今天宣布Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版，將於5月4日中午12時起，於全台50家指定門市同步開放客戶預購；5月11日早上8時起，在全台50家中華電信指定門市及數位門市開賣。



Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版內建行動通訊功能，能夠隨時透過手錶聯繫。使用前，客戶需先更新iPhone作業系統版本至iOS 11.3以及Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版至watchOS 4.3。



Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) 與前一代不同之處在於具備完整行動網路無線頻段，讓使用者即使 iPhone不在身邊，也能時時與人保持聯繫，打電話、收發網路訊息，或是使用需要上網功能的手錶App等。



中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示，中華電信今天很高興宣布推出全新One Number (可一號多機使用)服務，搭載即將上市的Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版，客戶即能體驗全球首款內建行動通訊功能的智慧手錶，享受不用帶手機，也能打電話、上網、傳收訊息，以及播放音樂的生活新型態。



中華電信提供的One Number服務，能讓客戶享有Apple Watch與iPhone手機使用相同門號、相同帳單、共用iPhone門號的通話分鐘數與上網傳輸量。



遠傳電信今天也發布消息指出，Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)將於5月11日於全台遠傳門市開賣，同時啟動新型態的「一號多機」服務。即日起，遠傳也同步開放線上預約登記活動。



亞太電信預期eSIM將成為未來穿戴型裝置趨勢關鍵技術，事先已規劃建置，完成eSIM系統建置，也配合Apple Watch Series 3（GPS + Cellular）上市，完成相關驗證。同時，Apple Watch Series 3也可支援亞太電信的VoLTE及Wi-Fi通話功能。



亞太電信看好，相關應用服務及終端裝置逐漸成熟，eSIM 服務將成為未來的趨勢，目前亞太電信已完成eSIM 系統的建置，未來將推出更多 eSIM 的應用穿戴裝置，提供整體各式穿戴裝置的「端到端」解決方案，同時也是亞太電信未來物聯網的發展方向。



至於eSIM 服務如何收費，目前僅中華電信公布優惠方案，5月11日起至8月31日止，中華電信開放申辦One Number服務免收首次設定費(原價300元)、以及前6個月月租費免費(原價月付199元)。（編輯：黃國倫）1070424