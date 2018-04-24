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台美貿易與就業工作坊 聚焦電商商機

發稿時間：2018/04/24 10:43

最新更新：2018/04/24 10:43

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）駐美投資貿易服務處與紐約台灣青商會日前合辦「台美貿易與就業創新工作坊」，邀請貿易、金融、建築及法律界人士，分享台美緊密貿易關係及創新數位經濟帶來的電子商務商機。

根據駐美投資貿易服務處今天發布的新聞稿，這項活動21日下午在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦。

駐美投資貿易服務處主任孫良輔致詞時說，2017年台灣貿易依存度達100.63%，美國是台灣第2大貿易夥伴，台灣是美國第11大貿易夥伴，台美產業分工形成供應鏈，創造雙邊經濟及就業共存共榮。

孫良輔並介紹經濟部建立的Contact TAIWAN求職攬才一站式平台，有超過500個職缺可供爭取，鼓勵在場學生及專業人士為台資企業貢獻所長。

數位經濟時代，台美進出口貿易商面臨轉型挑戰。這次工作坊為此邀請紐約台灣商會會長暨玉山公司總裁江明信，分享電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）如何掌握趨勢，運用現代科技和網路發展品牌形象、推銷產品及定價策略。

隨著畢業求職季到來，工作坊也邀請大紐約地區台灣同學會聯合會成員出席，透過與江明信等貿易、金融、建築及法律界人士與談的方式，剖析企業求才與攬才趨勢，協助在場學生及專業人士為進入職場做準備。（編輯：紀錦玲）1070424

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