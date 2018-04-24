宏達電推VIVE Pro 專業版 瞄準商用VR商機

（中央社記者江明晏台北24日電）宏達電瞄準商用VR商機，今天宣布推出VIVE Pro 專業版，打造企業應用VR解決方案，目前宏達電已攜手Airbus、Volkswagen集團等國際企業，透過VIVE來培訓與模擬。



宏達電說明，HTC Vive Pro搭配NVIDIA VR Ready Quadro系列圖形處理器，提供運算處理能力，在音效表現、文字細節及圖像運算技術的進步下，讓VR體驗的沉浸感大幅提升，同時加速VR在企業應用的成長。



Airbus目前透過運用VIVE促進跨部門溝通與精進產線流程，為確保所有團隊皆能使用VR，Airbus各部門可直接與IT部門申裝VR相關設備。



國際起重機業者Raymond Corporation運用VR提供進階起重機實作模擬，以提升操作者熟練度，Raymond Corporation更提供業界第一個完整的VR模擬訓練軟體，使操作者可以在虛擬環境中操作真實的起重機，幫助操作者對於自身技能更加熟悉，在真實環境操作時更有自信。



Volkswagen集團已融入VR科技應用於集團營運中，集團的員工能夠運用VR獲得物流與產線上的重要相關訓練。Volkswagen集團 IT專案負責人Dennis Abmeier 表示，Volkswagen集團透過Vive及VR提升全球各地的合作效率外，也提供員工高效能、高效率的訓練環境，今年將達成使用VR來培訓1萬名物流及生產線員工的目標。



宏達電今天同時宣布，VIVE Pro 專業版建議售價新台幣4萬6000元（1399美元），包含VIVE Pro頭戴式顯示器、SteamVR追蹤系統2.0、兩個基地台及兩個控制器，適合作為商業用途設計使用，支援6 x 6公尺的追蹤範圍；若搭配多個基地台串聯 ，最大可以支援到10 x 10公尺追蹤範圍。新版的基地台將於未來開放用戶單獨購買。



VIVE Pro更首次推出額外加購的兩種保障服務，VIVE Pro企業服務專案（Enterprise Advantage）及企業服務專案plus（Enterprise Advantage+），不管是小型或是大型企業，在使用VR解決方案的同時，可獲得額外的保障。兩種方案皆包含商業使用授權及商業保固，讓企業能擁有量身訂製的硬體保固服務、減少硬體停機時間、享專屬的支援服務、及有效的管理設備。（編輯：黃國倫）1070424