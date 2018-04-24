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加油捐點做公益 台糖送恆春洋蔥

發稿時間：2018/04/24 11:28

最新更新：2018/04/24 11:28

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（中央社記者廖禹揚台北24日電）屏東洋蔥今年大豐收，台糖收購5.25萬公斤洋蔥，26日起將推加油捐點送洋蔥活動，除紓解本土小農庫存壓力，預計將創造約3500萬點積點，以兌換等值物資回饋社會弱勢。

農委會農糧署副署長蘇茂祥日前表示，今年國產洋蔥產量增17%；民主進步黨籍立委莊瑞雄日前也在立法院經濟委員會質詢時，向經濟部長沈榮津表示，希望經濟部轄下國營事業共同協助農民度過難關，別讓洋蔥價格崩盤，沈榮津當時也允諾會處理。

台糖公司今天發布新聞稿表示，將自4月26日起舉辦「加油捐點送洋蔥，為愛一起做公益」活動。民眾至全台73個台糖加油站，凡加滿15公升汽油（或30公升柴油）以上，並將加油點數轉贈社福團體，即可獲贈恆春洋蔥3粒；加滿汽油20公升（或柴油40公升）以上，則送4粒，可累進贈送，送完為止。

台糖指出，恆春半島落山風強勁，加上地質特殊，適合洋蔥結塊，當地產出的洋蔥因此特別甘甜多汁，且營養價值極高，台糖這次向恆春鎮農會收購3500袋，共計5萬2500公斤洋蔥來做公益。

台糖油品事業部執行長徐繼聖表示，這次活動預計可創造約3500萬點積點，屆時將全數兌換為等值物資，透過社福團體回饋社會弱勢，不僅可支持本土小農，也可呼籲更多善心人士加入關懷弱勢行列，創造三贏。（編輯：林沂鋒）1070424

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