投資人民幣TRF 民眾慘賠732億元

金管會表示，人民幣TRF商品造成客戶淨損失高達新台幣732.54億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）人民幣TRF商品曾讓國內不少投資人慘賠，讓金融機構聞之色變，金管會表示，人民幣TRF商品造成客戶淨損失高達新台幣732.54億元，目前TRF等複雜性高風險商品交易已回歸正常。



立法院財政委員會明天邀請金融監督管理委員會主委顧立雄就「銀行銷售TRF（目標可贖回遠期契約）業務檢討」進行專題報告。



金管會在書面報告指出，中國大陸近年推動人民幣國際化，因而增加人民幣匯率震盪幅度，至103年開始有劇烈貶值波動，迥然不同於人民幣過去長期升值趨勢，使得對人民幣走勢判斷不同的人民幣TRF商品投資人遭受損失，因而引發投資爭議。



根據金管會統計，自103年1月至106年6月，各銀行客戶操作人民幣TRF商品已到期契約實現淨損失高達732.54億元，各銀行103年1月至106年11月累計轉銷呆帳超過94億元，且截至106年11月因應客戶違約提撥備抵呆帳總額高達74億餘元。



另外，金管會於103年初發現銀行大量承作且有相關缺失後，已依銀行缺失程度分別處以罰鍰、糾正或停止部分衍生性金融商品業務的處分，累計5波裁罰金額達1.04億元，並主動對銀行辦理衍生性金融商品業務採行多項強化管理措施。



金管會強調，目前TRF等複雜性高風險商品交易已回歸正常，市場風險在可控制範圍內。



同時，為使投資爭議儘速落幕，金管會委託金融消費評議中心建置「銀行辦理複雜性高風險衍生性金融商品爭議事件調處機制」。



根據金管會統計，截至107年4月13日，TRF等商品爭議案件共290件，銀行已配合處理件數，包括達成和解、銀行接受調處結果、進入仲裁等共206件，佔比逾7成，尚在處理件數共84件。



我國銀行大約是在95年間開始辦理8大工業國主要貨幣匯率類TRF商品，之後於100年7月開放OBU(國際金融業務分行)及102年1月開放 DBU(境內分行)辦理人民幣業務，提供企業運用衍生性金融商品規避人民幣匯率波動風險。(編輯：趙蔚蘭)1070424