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台酒泡麵新南向 海外代工生產拓銷東協

發稿時間：2018/04/24 12:42

最新更新：2018/04/24 12:52

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新加坡兩年一度的新加坡國際食品展24日開幕，台灣菸酒公司董事長吳容輝（左3）赴新加坡為台酒公司產品新南向鋪路。中央社記者黃自強新加坡傳真　107年4月24日新加坡兩年一度的新加坡國際食品展24日開幕，台灣菸酒公司董事長吳容輝（左3）赴新加坡為台酒公司產品新南向鋪路。中央社記者黃自強新加坡傳真　107年4月24日

（中央社記者黃自強新加坡24日專電）台灣菸酒公司董事長吳容輝今天指出，台酒泡麵近年爆紅，花雕雞、麻油雞及花雕牛肉泡麵更成明星商品，今後規劃以海外授權代工生產模式，將泡麵拓銷至東協國家。

新加坡兩年一度的新加坡國際食品展今天開幕，吳容輝赴新加坡為台酒公司產品新南向鋪路。

吳容輝告訴中央社記者，東南亞國家人口逾6億，舉凡飲食、文化、休閒娛樂、宗教等習慣與台灣近似，尤其在地理位置鄰近台灣等有利條件下，成為重點拓展市場。

他表示，為配合政府新南向政策，台酒已投入更多資源積極拓展東協國家，以直接出口方式拓展新地區及新市場，逐步建立經銷體制。

吳容輝指出，台酒近年來生產泡麵爆紅，深受海外市場喜愛，甚至被泡麵達人列為2018年全球十大排行榜，如以馬來西亞為例，近兩年銷售穩定成長，去年銷量已超過4萬5千包，今年預估超過7萬包。

他認為，台酒泡麵目前成功拓銷至馬來西亞市場，成為東協主要泡麵銷售國，新加坡則因對含肉塊泡麵進口作業限制，仍在辦理相關作業，盼儘速能獲有關單位批准進口。

在啤酒市場部分，吳容輝表示，台灣啤酒業進入新加坡場近10年，尤其簽訂台星經濟夥伴協定（ASTEP）後，台灣啤酒與其他競爭品牌已立於公平競爭地位，其中，果微醺啤酒銷量更位居當地水果風味啤酒之首。

他指出，由於越南啤酒消費量高居東協第一，越南啤酒市場也是台酒拓展重點市場，今後將規劃設立子公司、增設經銷商，利用在地生產增加銷量，藉東協會員國優惠關稅優勢，拓銷至緬甸、泰國、柬埔寨、印尼、寮國等市場，建置完整的通路，拓銷到東南亞市場。

另外，吳容輝也以屢獲國際酒類競賽大獎的OMAR威士忌為例，強調首先開拓東南亞免稅通路，計劃藉免稅市場展延通路，穩健拓展東協市場。

吳容輝強調，台酒將以多元化發展模式，突破不能直接進出口貿易限制，尋求代工或客製化生產、設立海外營運據點，持續開發東協市場。

新加坡國際食品展從今天舉行為期4天展覽，集聚來自東協及歐美國家買家，外貿協會也由副秘書長王熙蒙領軍組團，並設立台灣館，不僅參展規模創新高，也擴大展出清真產品及首度增設珍珠奶茶產品發表區。（編輯：紀錦玲）1070424

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