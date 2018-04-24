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大立光配息創高抗跌 玉晶光搶先止穩反彈

發稿時間：2018/04/24 12:51

最新更新：2018/04/24 12:51

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）股王大立光董事會決議每股配發72.5元現金股息，配息創大立光歷年新高，今天股價相對大盤抗跌，維持在平盤上下震盪，玉晶光則率先止穩反彈表現強勢。

股王大立光率先示警看淡第二季展望，台積電、穩懋等半導體廠近期的法說也陸續釋出保守看淡第二季看法，衝擊近來台股走勢，尤其蘋概相關個股持續弱勢。

今天大盤一度大跌逾150點，年線約10583.91點一度失守，不過觀察台股雙王台積電及大立光同步見到止穩，今天維持在平盤附近狹幅震盪，相對大盤抗跌。玉晶光則逆勢開高走高，早盤最高一度來到374元，漲幅逾6.5%。

大立光2017年每股盈餘為193.66元，昨天董事會通過決議配發每股72.5元現金股利，配息率為37.44%，總計將發出97.25億餘元的現金，以4月23日收盤價3255元來估算，現金股息殖利率約2.23%。大立光預計於6月12日舉行股東常會。

對於第二季展望，大立光執行長林恩平日前法說會上表示，4月及5月看交貨狀況，如果順利有可能比3月好一點，今年鏡頭仍以6P為主軸進行規格變化。

相較於大立光今年第1季營運呈現季減年減，玉晶光第一季業績表現相對穩定，玉晶光3月合併營收為5.94億元，年成長14.55%，日前公告2月稅前盈餘為5165萬元，年增179%，稅後盈餘為3888萬元，年成長173%，單月每股盈餘為0.39元；累計前3月合併營收為17.84億元，年成長19.91%，首季營運維持正成長。

玉晶光表示，今年第一季獲利會比去年同期好，將持續努力提升良率，目標是希望今年比去年好。（編輯：黃國倫）1070424

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