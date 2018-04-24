貿協新德里設點 黃志芳：當台灣產業先鋒

（中央社記者朱則瑋台北24日電）外貿協會在印度首都新德里增設辦事處，董事長黃志芳今天表示，未來辦事處將成為台灣產業的先鋒，把商機找出來，並隨時觀察當地政府政策及法規，掌握印度市場動態變化。



中華民國對外貿易發展協會日前在印度新德里設辦事處，是繼孟買、清奈及加爾各答之後，外貿協會在印度第四個據點，外貿協會董事長黃志芳今天在媒體茶敘時表示，新德里是印度首都，很多外國機構、工商協會、當地企業總部都在這裡，周邊有完整新興產業聚落。



黃志芳說，以前新德里沒有設點時，必須從孟買等其他駐點派人執行工作，包括重要活動、接待廠商等，十分不方便，而且首都經濟圈產業發展蓬勃，沒有駐點會錯失很多重要商機，有了當地辦事處，就能更快掌握最新產業資訊。



「新德里辦事處將成為台灣產業的先鋒、耳目。」黃志芳說，新德里辦事處跟另外三個印度據點定位不同，要幫助台灣業者觀察印度政府最新政策及法規，掌握市場動態，避免錯失先機，同時也會跟其他國家派駐印度的貿易單位保持聯繫。



黃志芳表示，17日晚間舉行的新德里辦事處揭幕儀式上，有逾百名當地製造業、服務業等各大企業的執行長、總裁參與，並爭相和他換名片，希望爭取跟台灣產業界合作機會，他總共花了一個多小時發名片，總計發出100多張。



外貿協會市場拓展處處長陳廣哲指出，新德里辦事處兼具台灣商務中心、台灣產品行銷中心的功能，企業想進軍印度，自己要在當地租用辦公室比較麻煩，這邊提供設備、辦公地外，還有整個貿協背後的支持，協助介紹人脈、安排活動等，而非只是單純提供一間辦公處而已。(編輯：趙蔚蘭)1070424