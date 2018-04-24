違建拆除潮 新北市去年拆了逾3萬件居冠

（中央社記者韋樞台北24日電）房屋比價平台「屋比」統計去年各縣市拆除近4萬件違建，光是新北市占3.15萬件，創史上最大量，其中頂加居多。屋比提醒頂加購屋人勿與政府對賭拆違建，這類頂加房恐成燙手山芋。



史上最強違建拆除潮來了，屋比統計去年全台各縣市政府拆違建總計約4萬3592件，年增97%，創下史上最大量。其中雙北拆違建最積極，台北市去年拆了3863件，新北市更達史上新高的3萬1530件，居各縣市之冠，佔全台違建拆除量的72%，較2016年大增273%。



屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴告訴中央社記者，違建型態多種，但最普遍、件數最多的就是頂加(頂樓加蓋)。雙北市政府去年積極拆頂加違建，最主要是去年發生多起頂加違建公安出人命意外，所以雙北市政府才卯起來狂拆頂加違建。



陳傑鳴指出，頂加違建沒有建築師的認證，屋主自行加蓋，不但危及建築結構安全、公共安全逃生動線、管線配置等都是問題，還會影響同棟樓鄰居的權益。



陳傑鳴指出，過去許多仲介業會告訴購屋人，頂加的房子是「既存違建」(北市為民國84年1月1日以前、新北為民國98年6月25日以前)，不會被拆除，這種房子是買到賺到，自用兼隔間出租賺租金，以致近年雙北頂加產品價格不斷被炒高。



但是政府大力拆頂加違建後，這類房屋可能從市場寵兒瞬間成了燙手山芋。陳傑鳴解釋，新屋主買進頂加房屋後，若是針對違建部分再動工裝潢、隔間，馬上變成新違建，同棟樓鄰居有可能檢舉，新違建「即報即拆」，本來想享有「加蓋」的溢價空間立刻消失，房價反而會下修，因此購屋人犯不著和政府對賭拆除的風險。



屋比統計目前雙北市頂加產品待售量高達691戶，較2017年同期增加80戶，年增13%；目前雙北頂加待售量前十大行政區，前五名均為新北行政區，賣壓最重的板橋區高達86戶，次為中和區56戶；後五名全數為台北市，最多的是士林區的40件。（編輯：黃國倫）1070424