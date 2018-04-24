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台股跌破年線 法人：觀察外資及新台幣動向

發稿時間：2018/04/24 14:26

最新更新：2018/04/24 14:32

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台股24日因台幣趨貶、外資賣壓仍重，24日收盤跌破10600點，並跌破年線10583點。中央社記者董俊志攝　107年4月24日台股24日因台幣趨貶、外資賣壓仍重，24日收盤跌破10600點，並跌破年線10583點。中央社記者董俊志攝　107年4月24日

（中央社記者韋樞台北24日電）台股連兩天跌破半年線後，今天收盤跌破10600點，並跌破年線10583點，蘋概三雄台積電反彈守平盤，大立光反彈後殺尾盤。法人表示，近期保守並觀察電子股、外資和新台幣動向。

台股終場下跌117.63點，收在10579.5點，為今年以來第三度在年線之下，成交值擴大到新台幣1583.7億元。

台股今天早盤開低，一度跌破年線10583.92點後反彈跌幅收斂，守穩年線之上，跌幅也收斂到百點之內，但尾盤跌幅加重。領跌的大立光率先黑翻紅震盪，最高一度達3315元，並保持在平盤上下震盪，尾盤一筆近百張單將股價摜壓在3220元，收在最低價。

台積電盤中反彈後守穩平盤之上，最後收紅在227元，成交量4.08萬張，還有3500餘張委買單；鴻海開低走低，跌幅逾2%，盤中最低80.4元，創下2016年11月以來新低價，成交量擴大到7.14萬張。

其餘類股方面，電子零組件、電機、電器、生技、玻璃等跌幅較大；金融股早盤黑翻紅後守在平盤上，尾盤小跌0.08%，水泥股上漲2.74%，居各類股之冠。

股市資深分析師林成蔭表示，整體經濟基本面仍向上，只是股市和產業行情有所調整，過去由電子股扮演成長股角色帶動台股上衝的力道減緩，只是投資人不太願意接受，光是外資今年以來在台股賣超累計逾千億元，資金可能先移到有成長前景的市場，包括南韓、陸股、印度等。

林成蔭指出，台股大行情在年線附近有撐的情形下，投資人應先觀察究竟電子股何時止跌、外資何時賣超減少、新台幣何時止貶等訊號。

他分析，各界應仔細了解台積電對後勢成長的幅度並非反轉向下，而是由過去15%到20%趨緩到10%，且在蘋概三雄中，台積電是唯一跌破年線後再彈回穩住，相對強過大立光和鴻海早已跌破年線至今不知何時止跌。

林成蔭強調，有些企業第一季因新台幣升值出現匯損，第二季有可能因為避險成本減少、新台幣走貶而有匯兌利益，這種情勢有利出口概念股的汽車零組件、生技和相關外銷股等，甚至有些資金暫時先從電子股移往金融股、及第二季為旺季的塑化、紡織化纖等類股。（編輯：黃國倫）1070424

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