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股匯雙殺 新台幣收29.616元創三個半月新低

發稿時間：2018/04/24 16:08

最新更新：2018/04/24 18:21

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台北外匯市場新台幣兌美元24日收盤收29.616元，貶8.8分，匯價連3貶並創三個半月新低。（中央社檔案照片）台北外匯市場新台幣兌美元24日收盤收29.616元，貶8.8分，匯價連3貶並創三個半月新低。（中央社檔案照片）

（中央社台北24日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.616元，貶8.8分，匯價連3貶並創三個半月新低，成交金額10.4億美元。

台股今天不敵賣壓，指數開低走低終場跌逾百點，跌破年線收在10579.5點。新台幣兌美元今開盤就貶破29.6元，一度觸及29.639元，重貶逾1角，尾盤貶幅收斂，終場以29.616元作收，貶8.8分。

新台幣兌美元今天開盤價為29.610元，最高29.58元、最低29.639元。1070424

新台幣貶至3個半月低 美元強升亞幣盡墨

（中央社記者邱柏勝台北24日電）美元走強，加上外資續賣超台股，今天股匯皆疲，新台幣以29.616元兌1美元作收，貶值8.8分，匯價連3貶並創三個半月新低，台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至15.42億美元。

美國10年期公債殖利率逼近3%，帶動美元走強，今天亞幣普遍走貶；且外資持續賣超台股並匯出，台股終場重挫逾百點，不僅回吐今年漲幅，也一舉跌破年線。

外匯交易員指出，今天不僅外商銀大買美元，壽險業者與進口商也紛紛加入搶美元行列，種種利空因素，壓抑新台幣走勢，盤中一度重貶逾1角，但出口商看到新台幣貶破29.6元後，拋匯賣壓也出籠，「他們已經很久沒有賣在這麼好的價位，今天大舉拋售美元」，支撐新台幣匯價走勢，終場新台幣貶幅收斂，貶值8.8分。

央行資料顯示，截至下午4時台北匯市收盤為止，日圓兌美元貶0.89%最凶，澳幣貶0.73%其次，韓元也貶0.72%，歐元貶0.55%。新台幣今天貶幅0.3%相對穩定。不過，外匯交易員說，當中也包含了央行進場阻貶因素。

外匯交易員說，近期國際股市震盪劇烈，市場雜音紛擾，一天的漲跌幅常常都是1%以上，這在去年很少看到，多頭走勢似已宣告終止，加上美債殖利率攀升，嚴重排擠市場資金，如果美債殖利率到3%，與股市殖利率差不多，投資人寧可將錢轉向美債。

外匯交易員認為，若美債殖利率突破3%，對美元來說是利多，但對全球股市而言是利空；而外資在台股3天賣超已超過新台幣400億元，潛在的美元買盤還有很多，因此新台幣未來走貶機率高，但應不至於馬上貶破30元大關。

新台幣兌美元今天開盤價為29.610元，最高29.580元、最低29.639元，尾盤收29.616元，貶值8.8分。（編輯：楊玫寧）1070424

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