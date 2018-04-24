創意產業區塊鏈 Muzeum加速授權分潤

（中央社記者江明晏台北24日電）KKFARM 今天發布全台首創「Muzeum區塊鏈創意產業協定」號召產業夥伴推動文創生態系透明化、去中心化，解決版權分潤痛點，讓創作人專注創意、取得合理收益。



當你製作了一支影片，需要一首配樂來輔助時，首先，你要找到音樂授權人的聯絡方式、與授權人談條件，來回簽約、蓋章，可能經過3個月後才能取得授權，而繁瑣的過程更造成許多不肖人士直接選擇盜版使用，影響創作人權益。



為解決目前文創產業痛點，文化娛樂產業投資公司KKFARM今天宣布旗下開發的「Muzeum區塊鏈創意產業協定」已達成概念驗證，應用區塊鏈技術省去層層關卡，快速找到授權位址、與授權人達成協議，最快在幾小時內就可完成授權到分潤的流程，直接將收益回饋給音樂授權人。



Muzeum是全台第一個專為創意產業所打造的區塊鏈開放協定，能串接起閱聽人、創作者、著作權人、經紀人、發行公司等文創產業關係人，並借助區塊鏈去中心化、分布式儲存等特點，提供一套以資源共享為基礎的機制，大幅簡化授權、分潤等傳輸過程，並且保有絕佳的安全性與合理的收益分配，打造出囊括版權、人才、數位資產等資源的開放資料庫。



KKFARM總裁兼合夥人黃凱偉今天表示，KKFARM關注到產業需求，團隊於2017年提出Muzeum創意產業區塊鏈計畫並著手開發，更獲得文化部資源挹注。現階段Muzeum已成功經過概念驗證，預期將打造出一個具備共享特色，又可在資安機制與智慧財產保障下，即時流通人才與金流等資源的完整生態系。



KKFARM合夥人吳柏蒼表示，對未來的想像是，創作者能夠真正掌握自己的權利，區塊鏈去中心化的核心精神，讓多個應用可以在同一個協定下運行，舉凡現有的授權與內容平台，都可以運用Muzeum 來建立具備一致性、共享性的服務，並在這樣的基礎建設下自由發展專屬的創新商業模式。



Muzeum的技術架構主要結合現行的3項區塊鏈相關技術，包括以太坊區塊鏈、Bitmark區塊鏈、與IPFS(星際檔案系統)，並打造出智慧合約平台、數位資產管理、公共資料庫 (應用IPFS協定)等應用。（編輯：林興盟）1070424