日美貿易新框架6月才談 日仍不考慮雙邊FTA

（中央社東京24日綜合外電報導）日本經濟再生大臣茂木敏充今天表示，由他和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）帶頭展開的美日貿易新框架雙邊談判，最快將在6月中旬才會展開。



路透社報導，日本首相安倍晉三和美國總統川普上週召開高峰會時，同意設立鎖定雙邊貿易的新框架，並由茂木敏充和萊特海澤帶領協商工作。



這麼做可能造成日本直接面臨美國要求進入雙邊自由貿易協定（FTA）協商的壓力。日方小心翼翼避免與美方進入這類協商，且希望說服華府重新加入多邊的跨太平洋夥伴協定（TPP）。



茂木敏充在記者會上表示：「我們已告知美方，（新框架下的）討論將在6月中旬或更晚開始。」他還說：「我們現在不考慮簽署雙邊FTA。」



川普在2017年初讓美國退出TPP，表示除非TPP提供的條件比原本協議好許多，他才考慮再度加入。



此後TPP其餘11成員國已加快腳步達成新的跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），日本也已簽署這份協議，並希望在本屆國會6月20日休會前通過。



日本官員表示，由於日方首要考量是讓CPTPP生效，因此他們希望拖延到國會通過之後，再和美方進入正式貿易協商。



熟知協商情況的官員表示，日本雖然仍希望川普在TPP上回心轉意，但為免孤注一擲，他們不排斥與華府達成其他形式的貿易協議。



對於貿易協商應採取何種框架，美日間仍有爭議。因擔心面臨美方施壓要求開放農業等具政治敏感性的項目，日本反對與美國談雙邊貿易協議。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1070424