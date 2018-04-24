台版餘額寶來了 電支帳戶可買國內貨幣基金

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）金管會助攻打造台版餘額寶，宣布為提高電子支付帳戶資金運用效益、發展貨幣型基金，自4月中下旬起，開放民眾可以街口支付等電子支付帳戶購買國內貨幣型基金。



金融監督管理委員會於107年4月20日發布「電子支付機構管理條例」解釋令，開放電子支付機構得就投信事業募集發行的國內貨幣基金為「經主管機關核准代理收付款項之金融商品或服務」。



金管會銀行局副局長王立群表示，為期增加電子支付機構使用者的電子支付帳戶資金運用效益，開發貨幣市場證券投資信託基金的新客戶群與增加基金規模，並有利電子支付機構及證券投資信託事業的業務推展，進一步開放電子支付機構得辦理國內貨幣型基金的代理收付款項服務。



王立群指出，該解釋令開放民眾可以電子支付帳戶購買國內貨幣型基金，未來投信事業與電支事業談妥後，不用再向金管會申請，即可開放民眾以街口支付等電子支付帳戶買國內貨幣型基金。



官員透露，本次的開放主要是投信顧公會的建議，且投信事業想要合作的對象為專營的電子支付機構。



根據金管會統計，國內電子支付機構31家，其中，專營共有6家，包含國際連、智付寶、歐付寶、橘子支、台灣行動支付以及街口支付，至於由銀行兼營的電支則有25家。



王立群強調，民眾現行申購國內貨幣型基金主要是由銀行帳戶扣款，未來開放後，民眾可以電子支付帳戶扣款，且基金的申購、贖回不會因為支付工具的不同而有所改變。



根據金管會統計，截至107年2月底，國內的貨幣型基金共44檔，資金規模約新台幣8280億元。（編輯：林興盟）1070424