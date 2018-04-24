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國巨第1季營運創5大新高 今年可逐季增

發稿時間：2018/04/24 18:13

最新更新：2018/04/24 18:13

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）國巨第1季淨利新台幣42.58億元，每股稅後盈餘12.15元。國巨第1季營收、毛利、營業淨利、淨利及EPS均創新高，法人預期今年業績可逐季創高。

國巨今天公布今年第1季營運成果，單季合併營收110.23億元，較去年第4季96.51億元成長14.2%，並較去年同期68.18億元成長61.7%。

國巨第1季歸屬母公司業主淨利42.58億元，單季每股稅後純益12.15元。第1季毛利率51.4%，較去年第4季43.7%增加7.7個百分點，並較去年同期增加27.5個百分點。

國巨第1季營業利益46.7億元，營業利益率42.4%，較去年第4季35%增加7.4個百分點，並較去年同期增加28.7個百分點。

其中非營業項目淨支出4.93億元，包括權益法認列轉投資收益0.48億元、利息淨收入1.04億元、已實現及未實現外幣兌換損失5.8億元、其他淨損失0.65億元。

國巨指出，第1季單季合併營收、營業毛利、營業淨利、稅後淨利及每股稅後盈餘，都再度創下歷年新高，主要是高階車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求穩定成長、利基型產品擴產效益顯現、積層陶瓷電容MLCC及晶片電阻供需狀況持續緊缺。

展望後續營運動能，國巨表示，全球經濟及產業仍有諸多不確定因素，包括國際貿易仍有爭端、國際環境保護法規趨嚴、受匯率波動及升息影響、被動元件同業價格競爭等。

國巨指出，將持續提升技術能力及遵循當地環保法規要求、審慎執行必要性金融避險策略、擴大利基型車用工規產能規模比重、優化產品及終端客戶組合。

展望今年營運，法人預期今年國巨整體業績有機會突破460億元大關，可望較去年大幅成長35%到40%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。（編輯：郭萍英）1070424

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