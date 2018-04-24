新版公司治理藍圖上路 173企業設治理人員

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）金管會今天正式宣布新版公司治理藍圖3年計畫正式啟動，要求173家金融業及上市櫃公司自明年起設置公司治理人員，並逐步推動公司設置審計委員會及獨立董事等4大措施。



為利外界瞭解新版公司治理藍圖（2018至2020）未來推動方向，及凝聚各界共識，金融監督管理委員會於今年3月27日召開新版藍圖規劃說明會議。金管會證期局副局長張振山今天表示，為推動新版藍圖相關措施，強化台灣的資本市場國際競爭力，金管會今天宣布新版藍圖3年計畫正式啟動。



新版藍圖今年度推動的重點措施包括研議公司治理評鑑質化事項、要求金融業及實收資本額達新台幣100億元的上市櫃公司自108年設置公司治理人員、要求上市櫃公司及興櫃公司於109年至111年完成設置審計委員會及獨立董事、推動外資持股比率達30%或實收資本額達100億元的上市櫃公司自108年起出具英文財報。



張振山指出，目前資本額達100億元的上市櫃公司有120家，金融業則有53家，這173家公司自108年起都要設置公司治理人員；另外，目前已有707家上市櫃公司設置審計委員會，至於興櫃公司，目前雖未強制設置獨立董事，但大多數興櫃公司都已有獨立董事。



同時，為利新版藍圖推動，張振山說，金管會除將與台灣證券交易所、櫃買中心及集保公司等單位，每年依新版藍圖計畫實施情形為滾動式修正外，並將請證交所及櫃買中心於5月辦理相關宣導會。（編輯：楊玫寧）1070424