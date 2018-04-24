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華航客貨運看增 旺到年底

發稿時間：2018/04/24 19:04

最新更新：2018/04/24 19:04

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（中央社記者韋樞台北24日電）中華航空今天舉行法說會，非常看好今年客貨運同步增長，單位收益也在拉高，樂觀看待客貨運一路旺到年底，貨運更是一位難求，華航持續以整合資源優化運能，勝過再投資運能。

華航2017年總體合併營收新台幣1398.15億元，來自客運營收約905.6億元，年增4.94%；貨運有429.7億元，年增21.54%。

華航資深副總經理張志潔表示，今年首季貨運單位收益平均達每公里7.77元，到4月來看，已經接近8元；客運單位收益第一季平均每公里2.31元，也較去年的平均2.3元略增，顯示客貨運市場持續暢旺，有助帶動獲利提升。

在客運方面，張志潔表示，根據國際航空運輸協會(IATA)預測，今年全球航空客運總運量(RPK)穩定成長7.5%，其中亞太地區成長率高於全球，達10%。且今年來看，中國大陸、日本、韓國旅運需求優於去年同期，將推升營運。

張志潔指出，客運今年表現也相當亮眼，近18年來，今年是第二度平均載客率超過80%，第一次則是在2010年；華航今年還有4架306座位的空中巴士A350交機，整體客機達69架，新客機交機後將會增加4.5%到5%的運能。

他說，華航目前的策略是不輕易增加投資運能，而是要將現有的資源整合後將運能極大化，例如不要浪費高艙等的機位，顯然優化運能比增加投資運能更重要。

貨運部分，張志潔說，有愈來愈多貨運艙位要在市場價格競標；且有同業和華航商談，希望能分一些艙位給同業使用，或是承攬業者希望包下整架貨機，估計今年貨運運能增加2%。

由於貨運成長動能極強，他強調，華航今年在貨運業務的規劃，歐美線長程已是貨運獲利來源，長程線未來勢必更優化，另外針對日本、東南亞等調整航班運力，拓展常態性包機，簽訂年度包機合約；同時全力加強客機腹艙裝載，並爭取生鮮、溫控、電商、快遞等貨源增加營收。(編輯：陳永昌)1070424

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