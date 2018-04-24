/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 凱特王妃麻疹疫苗新光金雙贏彩
>rss

新加坡國際食品展 台灣館清真產品吸睛

發稿時間：2018/04/24 19:16

最新更新：2018/04/24 20:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
兩年一度的新加坡國際食品展24日開幕，圖為為台灣館開幕剪綵的駐新加坡代表梁國新（右4）、新加坡貿工部高級政務部長許寶琨（右3）。中央社記者黃自強新加坡攝　107年4月24日兩年一度的新加坡國際食品展24日開幕，圖為為台灣館開幕剪綵的駐新加坡代表梁國新（右4）、新加坡貿工部高級政務部長許寶琨（右3）。中央社記者黃自強新加坡攝　107年4月24日

（中央社記者黃自強新加坡24日專電）兩年一度的新加坡國際食品展今天起展覽4天，台灣館有近百家國內業者參與，參展規模創新高，並擴大展出清真產品及首度增設珍珠奶茶產品發表區。

台灣館今年共使用110個攤位，徵集96家台灣農產食品業者，由屏東縣政府、台南市政府、原住民族委員會及9家食品公會共同展出。台灣菸酒公司董事長吳容輝也跨海到新加坡為台酒公司產品鋪路。

中華民國對外貿易發展協會副秘書長王熙蒙今天告訴中央社記者，台灣館今年有3大特色，分別是參展規模、清真產品主題館及珍珠奶茶體驗區。

他說，諸如台灣菸酒、黑松汽水、石城三點一刻、好帝一牛頭牌及樺美小美冰淇淋等台灣知名業者共同參展，顯示台灣食品業者對新南向市場的興趣與信心。

王熙蒙表示，其他包括主推台灣傳統地方美食的老楊方塊酥、健康取向的中祥蘇打餅乾、獲清真認證的得意中華夜市小吃滷味、頂級全肉的珍苑牛肉麵及台南金嘉隆嚴選的所長茶葉蛋等特色食品，就是要讓東南亞國家協會（ASEAN）各國買家品嚐異國風味美食。

在清真食品方面，他說，貿協再度設置清真產品主題館，並擴大展出規模，邀請36家取得清真認證的廠商參與展示。

新加坡國際食品展（FHA 2018）今天在新加坡博覽中心（Singapore EXPO）開幕，聚集東南亞及歐美各國買家，台灣館面積排名第四，前三名是新加坡、中國大陸、澳洲，美國排名第五。

另一方面，原住民族委員會首度召集8家積極發揚部落傳統文化的企業，成立專區加入台灣館，展示防癌聖品台東紅藜、宜蘭黑珍珠馬告酸甜風味鳳梨酥、屏東大武山咖啡、花蓮好山好水好吃的米及蝶豆花茶等富有原住民特色產品，把在地美食結合觀光推向國際。（編輯：郭中翰）1070424

新加坡兩年一度的新加坡國際食品展24日開幕，台灣菸酒公司董事長吳容輝（左3）赴新加坡為台酒公司產品新南向鋪路。中央社記者黃自強新加坡傳真　107年4月24日新加坡兩年一度的新加坡國際食品展24日開幕，台灣菸酒公司董事長吳容輝（左3）赴新加坡為台酒公司產品新南向鋪路。中央社記者黃自強新加坡傳真　107年4月24日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP