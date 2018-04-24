新加坡國際食品展 台灣館清真產品吸睛

兩年一度的新加坡國際食品展24日開幕，圖為為台灣館開幕剪綵的駐新加坡代表梁國新（右4）、新加坡貿工部高級政務部長許寶琨（右3）。中央社記者黃自強新加坡攝 107年4月24日

（中央社記者黃自強新加坡24日專電）兩年一度的新加坡國際食品展今天起展覽4天，台灣館有近百家國內業者參與，參展規模創新高，並擴大展出清真產品及首度增設珍珠奶茶產品發表區。



台灣館今年共使用110個攤位，徵集96家台灣農產食品業者，由屏東縣政府、台南市政府、原住民族委員會及9家食品公會共同展出。台灣菸酒公司董事長吳容輝也跨海到新加坡為台酒公司產品鋪路。



中華民國對外貿易發展協會副秘書長王熙蒙今天告訴中央社記者，台灣館今年有3大特色，分別是參展規模、清真產品主題館及珍珠奶茶體驗區。



他說，諸如台灣菸酒、黑松汽水、石城三點一刻、好帝一牛頭牌及樺美小美冰淇淋等台灣知名業者共同參展，顯示台灣食品業者對新南向市場的興趣與信心。



王熙蒙表示，其他包括主推台灣傳統地方美食的老楊方塊酥、健康取向的中祥蘇打餅乾、獲清真認證的得意中華夜市小吃滷味、頂級全肉的珍苑牛肉麵及台南金嘉隆嚴選的所長茶葉蛋等特色食品，就是要讓東南亞國家協會（ASEAN）各國買家品嚐異國風味美食。



在清真食品方面，他說，貿協再度設置清真產品主題館，並擴大展出規模，邀請36家取得清真認證的廠商參與展示。



新加坡國際食品展（FHA 2018）今天在新加坡博覽中心（Singapore EXPO）開幕，聚集東南亞及歐美各國買家，台灣館面積排名第四，前三名是新加坡、中國大陸、澳洲，美國排名第五。



另一方面，原住民族委員會首度召集8家積極發揚部落傳統文化的企業，成立專區加入台灣館，展示防癌聖品台東紅藜、宜蘭黑珍珠馬告酸甜風味鳳梨酥、屏東大武山咖啡、花蓮好山好水好吃的米及蝶豆花茶等富有原住民特色產品，把在地美食結合觀光推向國際。（編輯：郭中翰）1070424



